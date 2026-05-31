Emperador Vingegaard: gana el Giro de Italia y completa en Roma la triple corona

Jonas Vingegaard ya es emperador en Roma. El danés se agencia el Giro de Italia 2026 y certifica la triple corona, tras ganar en 2022 y 2023 el Tour de Francia y en 2025 la Vuelta a España. De esta manera, se convierte en el octavo ciclista en conseguirla, tras Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome. El del Visma ha sido el protagonista indiscutible, con cinco victorias de etapa –todas en alto– y sacando 5:22 al segundo clasificado, Felix Gall. Completa el podio Jai Hindley, a 6:25.

Milan, el «Gigante de Tolmezzo», por fin pudo firmar una etapa en la presente edición, y lo hizo por delante de su compatriota Giovanni Leonardi y del francés Paul Penhoet, con un tiempo de 3h.05.51. A 15 segundos del vencedor, y rodeado de su equipo, llegó Jonas Vingegaard (Hillerslev, 29 años), quien, en su debut en el Giro, se une al grupo de 8 corredores que cuentan en su palmarés con las tres ‘grandes’: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome.

La última etapa discurría por Roma. Paseo triunfal para el maglia rosa de esta edición; el portador de la azzurra de mejor escalador, Giulio Ciccone; el de la bianca de mejor joven, Afonso Eulalio, y el de la ciclamino de los puntos, Paul Magnier. El sprinter del Soudal-Quick Step se había llevado tres triunfos y buscaba en la capital italiana el póker.

Pero los focos apuntaban a Vingegaard. Después de dos años de sequía, tras ganar sus dos primeras grandes boucles ante Tadej Pogacar, el danés se llevó la Vuelta más polémica de la historia. No pudo ni subirse al último podio en Madrid, dado que la etapa no terminó por el boicot contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Todo lo contrario a lo sucedido este domingo.

En Roma, Vingegaard completa la triple corona. Consigue su cuarta gran vuelta, completando el tridente y ascendiendo al olimpo del ciclismo, consiguiéndolo antes incluso que el esloveno, al que le falta la Vuelta a España. El del Visma lo ha hecho en una corsa rosa en la que no ha tenido rival.

A partir de la segunda semana, a la que llegó en segunda posición de la general tras las dos primeras victorias, Vingegaard comenzó a arrasar. A los triunfos en Blockhaus y Corno alle Scale, el nórdico se vistió de rosa con el triplete en Pila. Pero aún habría más. El martes llegaría un nuevo triunfo en Cari, donde sentenciaba la general y, no contento con ello, ha arrasado en los Dolomitas, cerrando la carrera con un nuevo triunfo en Piancavallo.

En esta ocasión, sí que se sube al podio. Vingegaard celebra a lo grande su paso a la posteridad en el ciclismo, con una triple corona a la altura de siete corredores más. El danés llega, además, lanzado a Tour, con la mira puesta en volver a discutirle a Pogacar la general y tratar de sumar su tercera general en la ronda gala.