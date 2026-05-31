Así queda el palmarés del Giro de Italia 2026 tras la victoria de Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard ya forma parte de la historia del Giro de Italia. El ciclista danés confirmó su dominio absoluto en la edición de 2026 y levantó por primera vez en su carrera la maglia rosa en Roma después de tres semanas de exhibición en las carreteras italianas. El corredor del Visma-Lease a Bike llegaba a la última jornada con más de cinco minutos de ventaja sobre sus perseguidores y únicamente una caída o una avería podrían haberle apartado de un triunfo que tenía prácticamente asegurado desde su exhibición en la etapa reina.

Con este éxito, Vingegaard añade el Giro de Italia a un palmarés en el que ya figuraban dos Tours de Francia (2022 y 2023) y la pasada Vuelta a España, completando la triple corona en las grandes vueltas. En esta ocasión, sí pudo celebrar su triunfo menos de un año después de las protestas propalestinas que marcaron el final de la Vuelta a España en Madrid. El danés fue el corredor más fuerte en la montaña y el más regular durante las tres semanas para imponerse con mucha autoridad sobre sus perseguidores en la Corsa Rosa.

Quién ganó el Giro de Italia 2026

El vencedor del Giro de Italia 2026 ha sido Jonas Vingegaard. El danés sentenció la carrera en la penúltima etapa con una nueva victoria en Piancavallo, la quinta que conseguía durante esta edición y muestra de la superioridad incontestable que ha plasmado en la tercera semana. El corredor de Visma vistió la maglia rosa desde la etapa 14, pero mantuvo el hambre para seguir luchando por los triunfos de etapa en lugar de optar por una estrategia más conservadora.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

La clasificación general final fue el reflejo del comentado dominio de Vingegaard en la gran vuelta transalpina. El doble ganador del Tour de Francia terminó con una cómoda ventaja de más de cinco minutos sobre el austriaco Felix Gall y seis sobre el australiano Jai Hindley. La cruz de la carrera se la ha llevado el neerlandés Thymen Arensman tras ceder el podio en la recta final de la carrera. El primer español en la clasificación general ha sido David de la Cruz, finalizando decimocuarto en su participación con el equipo Pinarello-Q36.5, aunque lo más destacado de la representación española fue el triunfo de Igor Arrieta en la quinta etapa.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) Felix Gall (Decathlon AG2R) – a 5’22» Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 6’25» Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) – a 7’02» Derek Gee (Lidl-Trek) – a 7’56»

Cuánto dinero ha ganado Jonas Vingegaard por conquistar el Giro de Italia 2026

Además del prestigio deportivo, Vingegaard se marcha de Italia con un importante premio económico. La organización del Giro reservó 265.668 euros para el ganador de la clasificación general, dentro de una bolsa total de premios superior a los 1,6 millones de euros repartidos durante toda la carrera. A esa cantidad se suman los premios obtenidos por sus victorias de etapa, 2.000 euros por cada día vestido con la maglia rosa y diferentes bonificaciones acumuladas durante la competición. Por tanto, la cifra final que ingresará el equipo Visma-Lease a Bike gracias a la actuación de su líder será todavía mayor.

Todos los campeones de la historia del Giro de Italia

El gran dominador del palmarés del Giro de Italia sigue siendo el ciclismo italiano con 69 triunfos, fruto de los primeros años de una carrera que ha celebrado su edición número 109 en 2026. Con el triunfo de Jonas Vingegaard, Dinamarca pone su nombre por primera vez entre los países con un vencedor en la Corsa Rosa. En lo individual, empatan con cinco entorchados en su palmarés los italianos Alfredo Binda y Fausto Coppi y el belga Eddy Merckx.

1909: Luigi Ganna (ITA)

1910: Carlo Galetti (ITA)

1911: Carlo Galetti (ITA)

1912: Atala-Dunlop (ITA): disputada por equipos

1913: Carlo Oriani (ITA)

1914: Alfonso Calzolari (ITA)

1915-1918: no se disputó por la Primera Guerra Mundial.

1919: Costante Girardengo (ITA)

1920: Gaetano Belloni (ITA)

1921: Giovanni Brunero (ITA)

1922: Giovanni Brunero (ITA)

1923: Costante Girardengo (ITA)

1924: Giuseppe Enrici (ITA)

1925: Alfredo Binda (ITA)

1926: Giovanni Brunero (ITA)

1927: Alfredo Binda (ITA)

1928: Alfredo Binda (ITA)

1929: Alfredo Binda (ITA)

1930: Luigi Marchisio (ITA)

1931: Francesco Camusso (ITA)

1932: Antonio Pesenti (ITA)

1933: Alfredo Binda (ITA)

1934: Learco Guerra (ITA)

1935: Vasco Bergamaschi (ITA)

1936: Gino Bartali (ITA)

1937: Gino Bartali (ITA)

1938: Giovanni Valetti (ITA)

1939: Giovanni Valetti (ITA)

1940: Fausto Coppi (ITA)

1941-1945: no se disputó por la Segunda Guerra Mundial.