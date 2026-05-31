Los whatsapps de la asesora de Begoña con sus escoltas: «Máxima discreción, avisad si hay pseudoperiodistas»

La asesora personal de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha mantenido durante más de tres años una comunicación diaria y exhaustiva con los inspectores del Dispositivo de Seguridad Personal del Gobierno (DSPG) asignados a la esposa del presidente Pedro Sánchez.

Los mensajes, que abarcan desde junio de 2022 hasta enero de 2025 y que han sido incorporados como prueba documental al caso Begoña Gómez que investiga el juez Juan Carlos Peinado, revelan una logística llamativa. «Para mañana máxima discreción. Cuidado con periodistas. (…) Por favor no sé si podéis informarnos con antelación, si hay periodistas o seudo-periodistas cuando vamos a un acto como hoy».

De nuevo se demuestra que Cristina Álvarez era la sombra de Begoña Gómez en sus reuniones, cerca de 40, con empresarios. Varios de ellos relativos a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

El inspector J. M. de G. ha sido el interlocutor principal de Álvarez a lo largo de todo el período. Sus conversaciones, mantenidas a través de WhatsApp, documentan centenares de desplazamientos, reuniones con empresas privadas, actos institucionales, viajes internacionales y cenas privadas de Begoña Gómez, a quien los escoltas se refieren sistemáticamente como «Bg», «la Sra.» o simplemente «ella».

El protocolo de seguridad que emerge de los mensajes es de una precisión casi milimétrica. Antes de cada desplazamiento, la escolta realiza lo que denominan «avanzada»: un reconocimiento previo del lugar para calcular tiempos, identificar accesos y coordinar con los servicios de seguridad del recinto.

«Estoy en Compostela de avanzada y te comento un par de cosas del viaje por si crees interesante comentárselo a la Sra.», escribe, por ejemplo, el inspector en mayo de 2023.

Los tiempos de ruta desde el Palacio de La Moncloa a cada destino se calculan y comunican con regularidad casi obsesiva. Las variables de tráfico, obras o incluso huelgas de taxis en Barcelona se incorporan a estos cálculos en tiempo real.

Escoltas y pseudoperiodistas

La preocupación por la presencia de medios de comunicación aparece de forma recurrente en los mensajes. En julio de 2023, Cristina Álvarez escribe: «Por favor, no sé si podéis informarnos con antelación si hay periodistas o seudo-periodistas cuando vamos a un acto como hoy».

En otra ocasión, ante una reunión privada, la asistente subraya: «Máxima discreción. La comida está a mi nombre.» Los escoltas, por su parte, planifican los desencoches —término policial para referirse a la bajada del vehículo—.

Hablan de esquivar a fotógrafos: «Si vemos que no hay nadie atento a nuestros movimientos, la salida la haremos por la puerta principal del hotel, donde tendremos estacionados los vehículos. En caso de observar algún paparazzi o tercero raro, en la salida repetiremos la maniobra de la llegada y también la haríamos por el parking interior del hotel».

Más de 30 reuniones empresariales

El volumen de agenda privada que transita por estos mensajes es llamativo. En tres años, los chats documentan reuniones con empresas como Indra, Manpower, Deloitte, Google, Endesa, Nokia, Netflix, Acciona, Making Science o Cofides.

Además de decenas de comidas en restaurantes de Madrid, viajes a Barcelona, Bilbao, Granada, Pamplona, Santiago de Compostela, Burgos, Santander, Cáceres y Lanzarote, y desplazamientos internacionales a India, Sudáfrica, Bali, Corea, Croacia, Austria, Eslovenia, Oxford y Santo Domingo.

Restaurantes habituales

Los restaurantes favoritos de Begoña Gómez son Club Matador, FloraFina, Restaurante Paolo, Bar Trafalgar, Restaurante Bugao, Sakale, Pólvora, Abra (Santander), Restaurante Aarde o Iruñazarra (Pamplona).

Una muestra de una cena: «Hay 8 personas invitadas: Begoña y tú, la presidenta María Chivite y su pareja (Miguel Mangado), Luis Campos (director general de Planificación del Gobierno de Navarra), Jesús María Rodríguez (director general de Administración Local), María Lezón (pintora contemporánea bilbaína/canadiense) y servidor. No es una cena protocolaria, simplemente una cena de personas que participan en la feria y no se va a hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión… (Luis Campos y Jesús María son las dos personas claves en el Gobierno de Navarra que nos han ayudado a sacar la feria adelante y con los que venimos trabajando desde hace años y tenemos buen rollo)».

El dispositivo se ha coordinado también en varias ocasiones con la seguridad del propio presidente del Gobierno. «Me voy de avanzada a Sudáfrica con el JD», escribe el inspector en octubre de 2022, en referencia al Jefe del Dispositivo presidencial. En febrero de 2024, Cristina Álvarez informa: «El martes acompañará Bg al Presidente al desfile de Lomba & Devota en el Ateneo a las 13 horas».

La escolta ha gestionado también situaciones de emergencia. En octubre de 2023, el inspector comunica desde Pamplona que él y un compañero han sufrido un accidente de tráfico de alto impacto: «Nos han mandado 24 h reposo por si teníamos algún derrame o algo, pero estamos a tope. De hecho en breve me iba a tirar a la piscina a nadar».

Los mensajes muestran igualmente la dimensión humana de un trabajo de altísima exigencia. En enero de 2025, mientras coordina el envío urgente de un vehículo para Begoña Gómez, un escolta escribe: «Que me has pillado en el hospital que he sido padre», y adjunta la foto del recién nacido. El coche ya estaba en camino.

Begoña Gómez está siendo investigada en el marco de una causa que examina, entre otras cuestiones, su relación con empresas privadas durante el período en que Sánchez ostenta la Presidencia del Gobierno. Los documentos incorporados a la causa incluyen ahora esta extensa cadena de mensajes.