Cambio en el precio del abono transporte de Madrid: los ciudadanos que se verán especialmente afectados

El precio del abono transporte en Madrid no sube en 2026, pero eso no significa que no se vayan a producir cambios importantes detrás de esa decisión. De hecho, lo que se ha aprobado afecta directamente a millones de usuarios que utilizan el metro, el autobús o el cercanías a diario, aunque a simple vista todo parezca igual.

Pocos usuarios lo saben, pero a finales de diciembre, el Consorcio Regional de Transportes dio luz verde a mantener las bonificaciones y hacerlo durante todo el año. Es decir, que es una prórroga más como en ocasiones anteriores, que solían cubrir solo unos meses sino que esta vez la medida se extiende durante los doce meses completos, algo que no había ocurrido con tanta claridad hasta ahora. Eso, en la práctica, deja una situación bastante concreta y es que los precios se mantienen, pero la dependencia de esos descuentos también. Y ahí es donde están los usuarios que más se pueden ver afectados, sobre todo si en algún momento estas ayudas desaparecen.

El precio del abono transporte de Madrid

Al mantener los precios tal cuál están ahora, el abono de la zona A, el más utilizado dentro de Madrid capital, se queda en 32,70 euros al mes. Es el mismo precio que se viene pagando desde mediados de 2025, pero bastante lejos de lo que costaría sin bonificación, que supera los 50 euros.

En las zonas más alejadas, la diferencia es todavía mayor. Abonos como los de B3, C1 o C2 siguen en 49,20 euros, cuando su precio real ronda los 80. Y en la zona E2, una de las más caras, el usuario paga 79 euros en lugar de más de 130. Esto hace que, en muchos casos, los usuarios de la periferia sean los que más notan el ahorro. No porque paguen menos en términos absolutos, sino porque la diferencia respecto al precio real es mucho más grande.

Quién depende más de estos descuentos

Aunque todos los usuarios se benefician de que no suban los precios, no todos están en la misma situación. Hay perfiles que dependen mucho más de estas bonificaciones. Uno de los más claros es el de los jóvenes ya que el abono joven sigue costando 10 euros al mes para toda la red, una cifra muy baja si se compara con otras ciudades. Para muchos estudiantes o trabajadores que están empezando, ese precio marca la diferencia.

También están los mayores de 65 años y los menores con tarjeta infantil, que pueden seguir viajando gratis. En estos casos, el impacto de la medida es directo, porque cualquier cambio futuro afectaría a un colectivo amplio que ahora mismo no paga por usar el transporte público.

Y luego está el grupo más numeroso, el de los usuarios de entre 26 y 64 años, que mantienen descuentos en torno al 40%. Aquí es donde más se nota esa dependencia de las ayudas, porque el salto al precio real sería considerable. A esto se suman otros casos específicos, como las familias numerosas o las personas con discapacidad, que aplican rebajas adicionales sobre los precios ya reducidos.

Por qué esta decisión tiene más impacto del que parece

Desde 2022, las bonificaciones al transporte se han ido prorrogando como una solución temporal a una situación concreta, pero lo que ha cambiado ahora es que esa temporalidad empieza a desaparecer. Se consolidan como algo más estable dentro del sistema.

Eso tiene dos efectos claros. Por un lado, facilita que los usuarios planifiquen su gasto, porque saben que no va a haber cambios a corto plazo. Por otro, hace que el sistema dependa cada vez más de estas ayudas para mantener los niveles actuales de uso. Y eso es algo que se está notando si bien el número de viajeros sigue creciendo, con previsiones que apuntan a cifras muy altas para 2026.

Lo que puede pasar a partir de ahora

Aunque en 2026 no haya cambios en el precio, el debate no está cerrado. De hecho, hay varios movimientos en marcha que pueden influir en el futuro del transporte en Madrid. Uno de ellos es el posible abono único estatal, con un precio en torno a 60 euros, que permitiría viajar en diferentes redes a nivel nacional. Su encaje con el sistema actual todavía no está definido, pero es una de las cuestiones que habrá que resolver en los próximos años.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue apostando por ampliar la red y mejorar el servicio. A lo largo de este 2026 hay previstas inversiones importantes en material móvil, con nuevos trenes para algunas de las líneas más utilizadas. En ese contexto, mantener los precios actuales no es sólo una cuestión de ahorro para el usuario. También forma parte de una estrategia más amplia para fomentar el uso del transporte público.

Al final, el abono no sube, pero eso no significa que todo siga igual. Hay una base de usuarios que depende cada vez más de estos precios y que, precisamente por eso, sería la más afectada si en algún momento cambian las condiciones.