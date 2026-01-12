La movilidad en España da un paso de gigante hacia la simplificación con la llegada del Abono Único. Esta iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible nace con el objetivo de unificar los viajes en tren y autobús bajo una misma tarifa plana, facilitando los desplazamientos por todo el territorio nacional de una forma más económica y sostenible.

A continuación, detallamos todos los puntos clave para que no se te escape nada sobre este nuevo título de transporte.

Qué es el Abono Único de transporte

El Abono Único es un título de transporte personal e intransferible diseñado para ofrecer viajes ilimitados durante un período determinado. Su principal ventaja es que elimina la necesidad de comprar billetes por separado para distintos trayectos estatales, agrupándolos en una sola tarjeta o localizador.

Es una solución pensada tanto para quienes viajan a diario por motivos laborales o de estudios como para aquellos que realizan desplazamientos interregionales de forma frecuente, apostando por un modelo de «tarifa plana» que fomenta el uso del transporte público frente al vehículo privado.

Cómo solicitar el Abono Único

El proceso para obtenerlo es directo y se realiza a través de los canales de venta habituales de los operadores de transporte, como Renfe o las empresas concesionarias de autobuses estatales. Se puede adquirir en taquillas, máquinas autoventa, páginas web y aplicaciones móviles.

Al comprarlo, el usuario recibe un localizador único que deberá asociar a sus viajes. Es fundamental elegir una fecha de inicio de validez (dentro de los 30 días posteriores a la compra) y tener en cuenta que, si eres menor de 26 años, el proceso requiere un paso previo:

Registro para menores de 26 años : los nacidos a partir del 1 de enero de 2000 deben registrarse en la web del Ministerio de Transportes para obtener un código de descuento (AJ26). Este registro debe hacerse al menos 24 horas antes de comprar el abono .

: los nacidos a partir del 1 de enero de 2000 deben registrarse en la para obtener un código de descuento (AJ26). Este registro . Uso del localizador: una vez comprado el abono, se utiliza el localizador obtenido para formalizar las reservas o sacar los billetes a coste cero en las rutas deseadas.

Precios: cuánto cuesta el Abono Único

El sistema de precios se ha simplificado al máximo para que sea fácilmente comprensible para todos los usuarios:

Tarifa General : 60 euros al mes . Este precio permite viajar sin límites durante 30 días naturales por toda la red incluida.

: . Este precio permite viajar sin límites durante 30 días naturales por toda la red incluida. Tarifa Joven: 30 euros al mes. Los jóvenes de hasta 26 años disfrutan de un descuento del 50% sobre la tarifa general, siempre que se hayan registrado previamente.

Servicios del Abono Único de transporte

Este abono no sólo destaca por su precio, sino por la amplitud de servicios que cubre. Los usuarios pueden utilizarlo en:

Autobuses interregionales : todas las líneas de autobús de titularidad estatal que conectan diferentes comunidades autónomas.

: todas las líneas de autobús de titularidad estatal que conectan diferentes comunidades autónomas. Red ferroviaria de Renfe : incluye todos los servicios de Cercanías, Rodalies y trenes de Media Distancia convencional.

: incluye todos los servicios de convencional. Servicios específicos Avant: también es válido para trayectos de alta velocidad de media distancia en rutas seleccionadas, como Madrid-Salamanca, La Coruña-Ourense, Murcia-Alicante y el servicio Avant Exprés Barcelona-Tortosa (con algunas excepciones específicas).

Con esta medida, el transporte público se posiciona como la opción más competitiva, permitiendo a los ciudadanos cruzar fronteras autonómicas con un único pago y sin complicaciones administrativas adicionales.