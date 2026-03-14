Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas, a los 96 años

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía contemporánea y una de las prominentes voces intelectuales de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, ha fallecido este sábado, a los 96 años, en la localidad alemana de Starnberg, en el estado de Baviera (Alemania), según ha informado su editorial Suhrkamp en un comunicado, en el que, a su vez, cita a la familia.

Habermas comenzó su carrera en la década de 1950 en el Instituto de Investigación Social junto a Theodor W. Adorno. En 1961 se doctoró en Marburgo con la obra ‘La transformación estructural de la esfera pública’.

Tras unos años en la Universidad de Heidelberg, en 1964 asumió la cátedra de Filosofía y Sociología de Max Horkheimer en la Universidad de Fráncfort. De su conferencia inaugural surgió en 1968 el libro ‘Conocimiento e interés’ (1968). Durante la revuelta estudiantil, Habermas fue percibido como un partidario del movimiento, aunque rechazó su radicalización.

En 1971 se trasladó a Starnberg, a unos 30 km al oeste de Múnich, donde dirigió hasta 1981 el Instituto Max Planck para la Investigación de las Condiciones de Vida del Mundo Científico-Técnico. En su último año publicó su obra principal, ‘Teoría de la acción comunicativa’. En 1983, regresó a Fráncfort, donde volvió a ocupar una cátedra de Filosofía hasta su jubilación, en 1994.

Habermas pasó su vejez a orillas del lago de Starnberg, se pronunció sobre cuestiones políticas, como la guerra de Kosovo, la investigación sobre el cerebro o los conflictos religiosos. Una característica de su discurso oral era la dificultad para hablar debido a una fisura palatina congénita.