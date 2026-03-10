Séneca, filósofo, ya dio la clave de la felicidad: «El hombre más feliz es aquel…»

La filosofía es una herramienta esencial, una asignatura que deberemos intentar recuperar o una lectura obligatoria para abrir nuestra mente, uno de los clásicos que debe estar siempre en la mesita de noche es Séneca. Este filósofo nos dio la clave de la felicidad hace cientos de años, una serie de recomendaciones que podemos poner en práctica en este presente en el que cada detalle cuenta. Un cambio que nos hará saber si vamos o no por buen camino.

El hombre más feliz del mundo nos lo revela este filósofo

Séneca nos descubre cuál es el hombre más feliz del mundo, un ser que es capaz de llegar a este estado después de unas premisas que pueden ser claves.

La clave de la felicidad la dio Séneca

Una de las frases más repetidas de este filósofo: «La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada». Séneca nos enseñó que: «la vida es larga si sabes cómo usarla» o «no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho».

Tal y como nos explica el blog del estoico: «El pensamiento de Séneca se centra en la idea de que, para alcanzar una vida verdaderamente feliz, uno debe vivir en armonía con la naturaleza y la razón, la principal fuente de sabiduría. Creía en la importancia de controlar nuestras pasiones y deseos para lograr un estado mental de tranquilidad, conocido como ataraxia. Además, sostenía que debemos enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad y fortaleza, ya que son inevitables y están fuera de nuestro control. Para Séneca, la tarea del individuo es mejorar su propio carácter y comportamiento a través de la autorreflexión y la autodisciplina. Si te interesa explorar más a fondo estas ideas, te recomiendo mi libro sobre el estoicismo, donde detallo la filosofía estoica y su aplicabilidad en la vida moderna. Sin embargo, dada su insaciable curiosidad, nutrió sus ideas de otras fuentes diferentes (e incluso contrarias) al estoicismo, como puede ser el epicureísmo. Con ello, Séneca incorporó a la filosofía un nuevo tipo de pensamiento, conocido como «estoicismo nuevo», característico por ser más abierto que el «clásico»».

Siguiendo con la misma explicación: «Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba (España) en el año 4 a. C, pero creció y murió en Roma, en el año 65 d. C. Conocido como Séneca el Joven para distinguirlo de su homónimo padre, fue un destacado intelectual en el campo de las letras, siendo filósofo, orador y escritor romano. Desde muy joven se vio influenciado por el estoicismo. Para él, seguir los preceptos de la escuela estoica es el camino natural para alcanzar la felicidad. Además, Séneca también tuvo una notable carrera política, ejerciendo como cuestor, pretor y senador del Imperio romano durante los gobiernos de diferentes emperadores, como Nerón, del cual además fue tutor, consejero y ministro. Séneca fue acusado por sus detractores de no ser consecuente con los principios del pensamiento estoico. Venía de una familia acomodada y dispuso de riquezas que le permitieron llevar el mejor nivel de vida. Pero él, elocuente orador, se defendió argumentando que lo importante no es tener o no riquezas, sino que éstas no alteraran su estado de contemplación y sus valores».