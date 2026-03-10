La señal de tu móvil que te avisa de que algo va mal: revisa tu cuenta bancaria si ves esto

Revisa tu cuenta bancaria si ves esto, es la señal que nos dice desde el teléfono que algo va mal, te puedes quedar sin un duro. El problema de hoy en día es que todos podemos ser víctimas de una estafa, con ese elemento que usamos en nuestro día a día, el teléfono. Siendo la puerta de entrada a más de una estafa que además va cobrando vida poco a poco, de una manera muy diferente.

Los ciberdelincuentes se van actualizando y lo hacen de tal forma que van dando señales de cambio con la llegada de una serie de detalles que pueden ser claves para cualquiera. Los teléfonos son los nuevos ordenadores. Es más, seguro que hay algunas tareas que ya no hacemos con el ordenador, sino que usamos directamente el teléfono, algo que quizás nos acabe sorprendiendo en muchos sentidos. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en cómo protegernos o estar pendientes de una serie de señales que pueden alertarnos de que somos víctimas de una estafa.

Revisa tu cuenta bancaria si ves esto

El principal problema de hoy en día es que estamos expuestos a todo tipo de estafas, sobre todo, si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a un destacado cambio de ciclo en cuanto al uso del teléfono móvil. De hacer llamadas o enviar mensajes, hemos pasado a ser el eje central de nuestros movimientos bancarios.

Hay un tipo de estafa que está llegando muy rápidamente a España y que tiene que ver con la capacidad de los delincuentes de hacerse con el control de la SIM y de todo lo que tienes en el teléfono. Si te llegan alertas de accesos de sesión desde otros dispositivos y ves que no puedes acceder a tus servicios empieza a sospechar.

Tienes que estar muy pendiente de un tipo de elemento que puede ser el que marcará una diferencia importante. Sobre todo, de la mano de una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia en este momento. Llega este cambio de ciclo que puede llegar a ser el que marque una estafa que puede ser especialmente peligrosa.

Los expertos de la OCU nos indican lo que debemos tener en cuenta y cómo protegernos. Aunque tengamos el teléfono de última tecnología, todos podemos caer en estas estafas que cada vez son más sofisticadas.

Te avisa la señal de tu móvil de que algo va mal

Por mucho que quieras alejarte de una serie de elementos que acabarán llegando con fuerza, no vas a poder. La OCU ha detectado una nueva estafa con nombre propio que está causando estragos y afecta a más personas de lo que quizás nos hubiéramos imaginado en estos días.

Tal y como nos explican desde su blog: «Para llevar a cabo este timo, el ciberdelincuente se habrá hecho previamente con un duplicado de tu tarjeta SIM, algo que puede conseguir presencialmente o por teléfono según la operadora de telefonía móvil. Si bien nuestra compañía debería identificar de alguna manera al titular (preguntas personales, presentación del DNI…) y asegurarse que la persona que está tramitando el duplicado de la SIM es quien dice ser, esta medida de seguridad puede ser violada. Una vez introducida la nueva SIM en un móvil, al hacker solo le queda averiguar tu banco. Para ello, le bastará con cotillear a ver si tienes la app de la entidad instalada en el móvil, o bien ir probando en los principales bancos e ir descartándolos hasta dar con el que es. Luego llamará al servicio de atención al cliente diciendo que ha olvidado de la contraseña, este enviará una nueva al número de teléfono asociado a la cuenta y… Voilà! ya tiene pista libre para sacar todo el dinero que quiera de tu cuenta».

Para evitar esta estafa también nos dan una serie de consejos que debemos tener en cuenta: «Cuando alguien activa un duplicado de tu SIM, la que tienes se desactiva automáticamente, dejándote sin cobertura o, lo que es lo mismo, sin poder hacer llamadas ni Internet. Este es el primer síntoma que debería hacerte sospechar de que quizás estás siendo víctima de un SIM swapping. Si te pasa esto, contacta enseguida con tu operadora para que te confirme si alguien ha hecho un duplicado de la tarjeta SIM sin tu permiso y, enseguida, informa a tu banco de lo que ha pasado. Desde OCU instamos a las telefonías que sean más rigurosas a la hora de realizar un duplicado de SIM, puesto que un uso fraudulento de esta puede acarrear graves consecuencias para el usuario. También, pensamos que tampoco estaría de más que los bancos revisaran el mecanismo de verificación en 2 pasos que utilizan actualmente (y que está sustituyendo a las tarjetas de coordenadas) y demuestren si es seguro o no. Independientemente de esto, lo más recomendable es que no des alegremente tu número de teléfono, por lo que no lo tengas como dato público en tus redes sociales o no lo des a cambio de descargarte gratis una película, por poner unos ejemplos».