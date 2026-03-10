El truco para arreglar la goma de la lavadora según el famoso presentador de ‘Bricomanía’

Reparar o sustituir la goma de la puerta de la lavadora puede parecer una tarea muy complicada. Sin embargo, Kristian Pielhoff, conocido presentador del programa «Bricomanía», asegura que es un procedimiento «sencillo y económico». Este elemento, también denominado junta de estanqueidad, es crucial para evitar fugas de agua y garantizar el correcto funcionamiento del electrodoméstico. Aunque pueda parecer una tarea reservada para técnicos especializados, Pielhoff detalla que, con paciencia y las herramientas adecuadas, cualquier persona puede hacerlo.

El primer paso consiste en identificar el problema. Una goma deteriorada suele presentar grietas, deformaciones o manchas de moho que afectan su capacidad de sellado. Ignorar estos daños puede derivar en filtraciones de agua o incluso fallos eléctricos en el electrodoméstico. Teniendo esto en cuenta, es esencial actuar lo más rápido posible para evitar gastos innecesarios en reparaciones más costosas.

Cómo arreglar la goma de la lavadora: el truco definitivo

El primer paso para cambiar la junta de estanqueidad es retirar la goma dañada. Para ello, deberás desmontar la abrazadera que fija la goma al tambor de la lavadora. Según Pielhoff, estas abrazaderas se pueden encontrar en la parte exterior o interior de la goma, dependiendo del modelo del electrodoméstico. Para soltarla, necesitarás un destornillador de cabeza plana.

Una vez retirada la abrazadera, extrae la goma con cuidado. Luego, limpia la zona donde estaba colocada con un cepillo de cerdas suaves y agua jabonosa. Este paso es esencial, ya que una superficie limpia garantiza un mejor sellado cuando instales la nueva goma.

No todas las juntas de estanqueidad son iguales, por lo que es fundamental adquirir una que sea compatible con el modelo de la lavadora. Puedes buscar el repuesto en tiendas especializadas en electrodomésticos o en línea, verificando el código o referencia del modelo.

Kristian Pielhoff recomienda optar por gomas originales del fabricante para garantizar un ajuste perfecto y una mayor durabilidad. Además, es importante prestar atención a la orientación de la nueva goma. La mayoría de las juntas incluyen marcas o flechas que facilitan su correcta colocación

Instalar la junta de estanqueidad es un proceso que requiere paciencia y precisión. Para empezar, coloca una sección de la goma en su posición y ve ajustándola progresivamente alrededor del tambor. Asegúrate de que la goma quede completamente ajustada y sin pliegues.

Una vez colocada la goma, vuelve a instalar la abrazadera, asegurándote de que esté biensujeta. Algunas abrazaderas cuentan con un sistema de tensión que permite un ajuste más seguro. Si tu modelo de lavadora incluye una segunda abrazadera en la parte interior, repite el proceso con cuidado para evitar dañar la nueva junta.

Con la nueva goma instalada, verifica que el sellado sea el adecuado. Para ello, realiza una prueba utilizando un programa corto en la lavadora sin ropa. Observa cuidadosamente si hay fugas de agua durante el ciclo. En caso de detectar alguna filtración, revisa que la goma esté bien ajustada y que las abrazaderas estén corrctamente instaladas.

Daños menores

Si la goma presenta un pequeño agujero o rasgadura, pero está en buen estado general, podrías optar por repararla en lugar de sustituirla. Pielhoff recomienda utilizar parches de bicicleta como una solución temporal y económica. Para aplicar el parche, lija suavemente la zona dañada, limpia la superficie y aplica un adhesivo vulcanizante. Coloca el parche tanto en el interior como en el exterior de la goma.

Arreglar o cambiar la goma de la lavadora sin recurrir a un técnico tiene varias ventajas. En primer lugar, permite ahorrar dinero en mano de obra y en posibles desplazamientos del técnico. Además, brinda la satisfacción de haber resuelto un problema doméstico por uno mismo, lo que puede motivar a abordar futuras tareas de bricolaje con mayor confianza y autonomía, fomentando el aprendizaje de nuevas habilidades para el hogar.

Consejos para prolongar la vida útil

Kristian Pielhoff aconseja limpiar la goma con productos antimoho y secarla después de cada uso para evitar la acumulación de humedad. También es recomendable dejar la puerta de la lavadora entreabierta cuando no esté en marcha, lo que previene la aparición de malos olores. Además, realizar ciclos de limpieza con vinagre blanco o productos desincrustantes ayuda a eliminar restos de cal y suciedad, manteniendo la goma en perfectas condiciones.

Por otro lado, conocer el funcionamiento básico de los electrodomésticos facilita un mejor mantenimiento preventivo, evitando averías más serias. Según Pielhoff, «tener una lavadora en perfecto estado no sólo nos ahorra dinero, sino también muchos dolores de cabeza».

En conclusión, cambiar o reparar la goma de la puerta de la lavadora es una tarea que sólo requiere un poco de tiempo y esfuerzo. Siguiendo los pasos que explica Kristian Pielhoff y adoptando buenas prácticas en lo que respecta al funcionamiento del electrodoméstico, es posible prolongar su vida útil, garantizar un rendimiento óptimo y evitar gastos innecesarios en reparaciones costosas o en la compra de un nuevo aparato.