Mares Circulares, el programa de Coca-Cola para la conservación marina, ha cerrado 2025 con una actividad récord en playas de España: 139 intervenciones en costas y entornos acuáticos, la movilización de 7.064 voluntarios y la retirada de 350 toneladas de residuos del litoral.

La iniciativa, que opera en los mares Cantábrico, Mediterráneo y Atlántico, consolida así su modelo de actuación integral tras nueve años de trabajo en el territorio.

El balance del año refleja también 7 intervenciones en espacios naturales protegidos y la participación de 7.230 personas en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular. Los tres ejes del programa —sensibilización, conservación de ecosistemas y ciencia e innovación— actuaron de forma coordinada para reducir la presión de residuos sobre los entornos marinos.

Nueve años borrando huellas

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha acumulado una trayectoria que integra conocimiento, actuación directa y corresponsabilidad ciudadana. En total, 61.670 voluntarios han tomado parte en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, con una retirada acumulada de 3.025 toneladas de residuos en todo el período.

El programa impulsa también el protocolo de pesca pasiva de basura marina del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), con 8 años de monitoreo activo en 15 puertos colaboradores. Este eje conecta el conocimiento científico con el sector pesquero y la gestión pública, dotando al programa de una dimensión institucional que va más allá del voluntariado.

Ecosistemas en recuperación

En el ámbito de la conservación, Mares Circulares trabaja sobre hábitats de alto valor ecológico en distintos puntos de la geografía española. Entre las actuaciones de 2025 destacan la restauración de marjales y ecosistemas dunares en la Comunidad Valenciana, el análisis del estado de las praderas de posidonia en el litoral de Málaga y un proyecto de replantación junto al Ayuntamiento de esa ciudad.

Además, se ha aplicado tecnología regenerativa para recuperar infraestructuras portuarias en dos puertos españoles, y se han desarrollado campañas de concienciación sobre posidonia en el Mediterráneo, con especial atención a marinas, clubes náuticos y empresas de alquiler de embarcaciones. Estas acciones se desarrollan con el respaldo de ONG ambientales especializadas.

66 playas monitorizadas

En el eje científico, Mares Circulares monitoriza 66 playas en España y Portugal, cuyos datos se integran en el Informe Anual de Seguimiento de Basuras Marinas del MITECO para uso de la comunidad científica y las administraciones públicas. El programa organiza también jornadas científicas con universidades para impulsar la investigación en circularidad, biodiversidad y conservación.

Los Premios Mares Circulares, coordinados por la Asociación Chelonia en España y la Liga para a Protecção da Natureza en Portugal, reconocen cada año iniciativas en biodiversidad, economía circular y cambio climático. La dotación total de estos galardones asciende a 30.000 euros anuales.

Alianza público-privada

El modelo de Mares Circulares funciona como un laboratorio de colaboración público-privada impulsado por Coca-Cola en España y Portugal. Está junto a Asociación Chelonia, Asociación Vertidos Cero, Fundación Ecomar y la Liga para a Protección da Natureza. Además, cuenta con la colaboración de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

«En 2018 pusimos en marcha uno de nuestros proyectos más ambiciosos, que nos permite trabajar de manera integral por la conservación de nuestros mares y océanos con una actuación que conecta el territorio con las personas», afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Los impulsores de la iniciativa recalcan que este programa está alineado con los ODS 12, 13, 14 y 17 de Naciones Unidas.