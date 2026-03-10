El Ayuntamiento de Madrid aprobará este mes una enmienda a la Ordenanza de Movilidad Sostenible que permitirá circular a los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en la capital mientras se cumplan los límites europeos de calidad del aire.

La medida que pone fin a la moratoria, impulsada por el Grupo Municipal Popular, incluirá una disposición transitoria que sustituye la prórroga vigente, cuya fecha de caducidad estaba fijada en el 31 de diciembre de 2026. El Pleno municipal de marzo será el escenario previsto para su aprobación.

¿Quién se beneficia?

La nueva regulación que aprobará el consistorio dirigido por José Luis Martínez Almeida, afectará a los vehículos con clasificación ambiental «A» —aquellos que carecen de etiqueta ambiental— que estén empadronados en Madrid o que tributen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital. Estos conductores podrán transitar por todo el término municipal sin restricciones de circulación. Además, se les permitirá estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda.

La autorización no es, sin embargo, incondicional. Se extinguirá de forma automática si alguna de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña rebasase los valores límite de dióxido de nitrógeno fijados por la Unión Europea. El incumplimiento de ese umbral en cualquier punto de la red bastará para reactivar las restricciones sobre estos vehículos.

Sólo el 1,08%

Los datos del consistorio respaldan la medida. En febrero pasado circularon por Madrid una media de 1.045.898 vehículos únicos al día; de ese total, únicamente 11.309 corresponden a vehículos con clasificación «A», lo que representa tan solo el 1,08% del parque móvil circulante. El impacto de este segmento sobre la calidad del aire resulta, según el Gobierno municipal, marginal.

El Ayuntamiento apoya la propuesta en los cuatro años consecutivos —desde 2022— que Madrid lleva cumpliendo con la directiva europea de calidad del aire. La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 ha sido el marco que ha permitido reducir de forma acelerada las emisiones contaminantes, impulsando medidas como la prohibición de calderas de carbón el 1 de enero de 2022 o la conversión completa de la flota de la EMT a vehículos 100% limpios desde el 30 de diciembre de 2022, lo que convirtió a Madrid en la primera gran ciudad europea con una flota de autobuses sin diésel.

Mínimos históricos

Los registros de dióxido de nitrógeno de 2024 y 2025 son los mejores de la serie histórica de la ciudad. En 2025, ninguna estación de la red madrileña superó los 32 microgramos por metro cúbico; en 2019, con Madrid Central en vigor, dos estaciones llegaron a alcanzar los 51 y 53 microgramos por metro cúbico. La diferencia refleja el alcance de la transformación experimentada.

La tendencia continúa en lo que va de 2026. En enero, ninguna de las estaciones registró niveles de dióxido de nitrógeno por encima de los 33 microgramos por metro cúbico, mientras que en 2025 doce estaciones superaban ese dato y cuatro llegaban a los 40 y 41 microgramos. En febrero, las 24 estaciones permanecieron igualmente por debajo de ese umbral.

Tres zonas protegidas

La Ordenanza de Movilidad Sostenible es el marco legal que sustenta el funcionamiento de las tres zonas de bajas emisiones de Madrid: Madrid ZBE, Plaza Elíptica y Distrito Centro. La nueva enmienda no altera su funcionamiento, pero amplía el margen de circulación para los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en la capital. La condición permanece clara: el permiso solo persistirá mientras se mantengan los estándares europeos de calidad del aire.