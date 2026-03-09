Los Premios Fundación Moeve están en sus últimos días de convocatoria y aún es posible presentar candidaturas antes del cierre del 11 de marzo de 2026. La iniciativa, dotada con 120.000 euros, ha generado ya un fuerte interés: 300 entidades han mostrado su disposición a participar y se han recibido 115 proyectos en esta III edición, lo que evidencia la consolidación de un certamen de referencia para la transición ecológica.

La dotación total se distribuirá entre un máximo de tres proyectos ganadores seleccionados por un jurado de expertos. Antes conocidos como Premios Future for All, los Premios Fundación Moeve han acumulado desde su lanzamiento 357 candidaturas en total, con un crecimiento sostenido edición tras edición.

Expansión ibérica

La principal novedad de esta convocatoria es la ampliación geográfica a Portugal y las Islas Canarias. Hasta ahora, la iniciativa se circunscribía al territorio peninsular español, pero esta apertura refuerza el carácter ibérico del certamen. En la edición de 2025 se recibieron 214 proyectos, un 50% más que en el primer año, una progresión que avala la capacidad de la Fundación para articular un ecosistema diverso de agentes innovadores.

Pueden concurrir personas físicas y jurídicas de pequeño y mediano tamaño, tanto públicas como privadas, con y sin ánimo de lucro. El abanico de entidades elegibles incluye startups, pymes, ONGs, fundaciones, asociaciones e instituciones de enseñanza. Las bases legales y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial de la Fundación Moeve.

Ámbitos prioritarios

El certamen busca proyectos en fase intermedia o avanzada con resultados significativos y capacidad de escalar su impacto. Las iniciativas deben enmarcarse en ámbitos como la economía circular, la movilidad sostenible, el acceso a energías renovables, la recuperación ambiental, la formación para el empleo verde o la innovación social. La convocatoria exige que los candidatos acrediten tanto impacto real como potencial de escalabilidad.

Además del apoyo económico, los Premios Fundación Moeve incluyen un acompañamiento especializado a través de sesiones de mentoría para los proyectos ganadores. Este enfoque integral, orientado a consolidar y escalar las soluciones premiadas, distingue a este certamen de otras convocatorias del sector medioambiental.

Última llamada

Teresa Mañueco, directora de la Fundación, ha hecho un llamamiento expreso a todas las organizaciones interesadas para que presenten sus candidaturas antes de que se cierre el plazo. «Con esta tercera edición reforzamos un modelo de colaboración que impulsa proyectos emergentes e innovadores cuyo objetivo es fomentar una transición ecológica justa, generando un impacto social y ambiental real», ha declarado.

La directora ha subrayado también que los Premios Fundación Moeve integran «la protección del entorno con el desarrollo de las comunidades». Quedan horas para inscribirse: el plazo vence el 11 de marzo y la oportunidad de optar a 120.000 euros y mentoría especializada no se repetirá hasta la próxima edición.