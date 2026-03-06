La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha recurrido al Financial Times para visibilizar que las renovables están conteniendo el precio de la electricidad en España en plena guerra con Irán.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha difundido a través de su canal de Telegram los titulares del diario económico británico, que esta semana ha destacado en su primera página el comportamiento del mercado energético español frente al del resto de Europa.

El rotativo londinense sitúa a España como el país europeo que mejor está gestionando la estabilidad de precios en un contexto de alta incertidumbre geopolítica. Frente a las «drásticas oscilaciones y volatilidad» que registran los mercados eléctricos de Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica o Países Bajos, el modelo energético español —apoyado en una creciente penetración de renovables— ofrece a hogares y empresas una factura más predecible y competitiva.

El mapa europeo

Los datos publicados por el Financial Times ilustran con crudeza la divergencia entre mercados. Ese día, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos experimentaron oscilaciones brutales: el precio de la electricidad pasó de apenas 24 €/MWh durante las horas de mayor producción solar a picos de hasta 450 €/MWh al caer la tarde, cuando el sol deja de generar.

España, en cambio, mantuvo sus máximos puntuales ligeramente por encima de los 100 €/MWh, una cifra que, en comparación con el resto de sus vecinos europeos, representa una ventaja competitiva notable. La diferencia no es menor: es la distancia entre una factura energética asumible y una que puede comprometer la competitividad industrial y el bolsillo de los consumidores.

El sol como escudo

La clave de esa estabilidad, según recoge el propio Financial Times, reside en la apuesta española por las energías renovables y, en particular, en la expansión de la energía solar fotovoltaica. España cuenta con una de las mayores tasas de irradiación de Europa, lo que convierte a sus instalaciones fotovoltaicas en una fuente de generación barata y abundante durante las horas centrales del día.

Esa generación masiva y de bajo coste marca el precio marginal del mercado durante amplias franjas horarias, reduciendo la dependencia del gas natural y, por tanto, su capacidad para disparar la factura. Las renovables actúan, en este sentido, como un amortiguador frente a la volatilidad que introducen los combustibles fósiles en un contexto de tensión geopolítica.

Aagesen y la autonomía estratégica

El análisis del Financial Times coincide con la posición que Aagesen defendió públicamente el día anterior. La vicepresidenta sostuvo que las renovables son el camino para garantizar la autonomía estratégica de España en materia energética, reduciendo la exposición del país a los vaivenes de los mercados internacionales de gas y petróleo, cuya volatilidad se dispara en cuanto surge cualquier conflicto armado.

Aagesen subrayó además que la llegada de la primavera reforzará esta tendencia aportando energía a través de una de las renovables: más horas de luz solar implican más generación fotovoltaica, menor consumo de gas en el mix eléctrico y, por tanto, precios más bajos y estables para los consumidores. La temporada cálida actúa históricamente como un alivio natural para el mercado eléctrico español.

El papel del MITECO

La difusión de la portada del Financial Times a través del canal oficial de Telegram del MITECO no es un gesto casual. Aagesen y su equipo utilizan la cobertura del diario económico más influyente del mundo como aval externo e independiente de una política energética que, en el debate interno español, no siempre ha estado exenta de polémica.

Que un medio de referencia global para los inversores y las élites financieras destaque la fortaleza del modelo español de renovables refuerza la narrativa del Gobierno: la transición energética no es sólo una cuestión ambiental, sino también un instrumento de competitividad económica y de seguridad nacional frente a escenarios de crisis como el actual conflicto con Irán.

Un modelo que se consolida

España lleva años ampliando su capacidad instalada de energía solar y eólica, y los resultados empiezan a ser visibles en el mercado mayorista. La penetración de renovables en el mix eléctrico no deja de crecer, y episodios como el de esta semana demuestran que esa apuesta tiene consecuencias directas y medibles en los precios que pagan ciudadanos y empresas.

El análisis del Financial Times llega, además, en un momento en que varios países europeos están replanteando sus estrategias energéticas tras años de dependencia del gas ruso. La comparativa publicada por el diario británico sitúa a España —y a su apuesta por las renovables impulsada desde el MITECO con Aagesen al frente— como un referente en la gestión de la transición energética en tiempos de incertidumbre.