La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha celebrado los días 4 y 5 de marzo en Madrid su IV Cumbre de Almacenamiento e Hidrógeno, un encuentro que ha dejado un mensaje inequívoco: el almacenamiento ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una pieza estructural del sistema eléctrico.

La cita congregó a los principales actores del sector, desde administraciones públicas hasta promotores y empresas del mercado energético, que debatieron sobre tecnología, fiscalidad, financiación y regulación.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, abrió la jornada con un discurso de respaldo a la transición energética. «Si hay un tiempo para defender la transición energética y abandonar los combustibles fósiles, es este. Avanzar en renovables y almacenamiento es imprescindible para nuestro futuro y para nuestro presente», afirmó.

Groizard anunció además el lanzamiento de una consulta pública para acelerar la tramitación de las centrales hidroeléctricas de bombeo, con el objetivo de unificar el acceso a la red eléctrica y el uso del agua. La cita contó con la participación de Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, que expresó su apoyo a eliminar el impuesto del 7% que aplica una doble imposición a los proyectos de almacenamiento

Impuesto y barreras fiscales

Nadal insistió en la necesidad de suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación eléctrica. En el caso del almacenamiento, este gravamen presenta una doble imposición que el sector considera una barrera directa al desarrollo del negocio. Nadal subrayó su apoyo al almacenamiento en cualquiera de sus formas como factor de competitividad para la economía española.

Desde UNEF, su presidente, Rafael Benjumea, compartió esa misma preocupación y trazó la hoja de ruta que la asociación defiende ante las instituciones.

«Tenemos que seguir construyendo la flexibilidad, sin frenar la transición y sin poner en riesgo la confianza inversora. El almacenamiento y el hidrógeno no son tecnologías del futuro: son soluciones que necesitamos hoy, con reglas simples, señales económicas alineadas con el valor que aportan, y un marco administrativo que no frene lo que ya es posible», afirmó Benjumea. La asociación continuará impulsando esa agenda en hibridaciones, acceso a red, fiscalidad, bancabilidad y operación.

Hibridación y mercados

El director general de UNEF, José Donoso, recordó que la publicación del Real Decreto 997/2025 facilitó la hibridación de los parques fotovoltaicos con almacenamiento, y que la IV Cumbre ha servido para analizar cómo participar en los distintos mercados, financiar los proyectos y operar activos de almacenamiento, tanto en hibridaciones como en instalaciones independientes.

«Cada día vemos más claro lo imprescindible que es aportar soluciones de almacenamiento a cada planta fotovoltaica, tanto a las existentes como a las que están por construir», destacó Donoso.

UNEF considera que los proyectos fotovoltaicos con baterías y el almacenamiento independiente deben acceder a la red para garantizar demanda.

En ese contexto, la propuesta de conexiones flexibles en distribución de la CNMC fue valorada como un paso positivo, aunque los ponentes advirtieron de que no debe perjudicar la operatividad del almacenamiento en los distintos mercados eléctricos. Susana Carrillo, vocal asesora de Energía Eléctrica de la CNMC, participó en el debate sobre estrategia de almacenamiento junto a representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Flexibilidad y red

Fátima García Señán, subdirectora general de Almacenamiento y Flexibilidad del MITECO, anunció que el ministerio trabaja en un informe para acelerar la flexibilidad de la red. El documento incluirá un análisis cuantitativo con distinta granularidad horaria y espacial, complementado con una valoración cualitativa de las barreras de mercado y de digitalización.

«Implementaremos unos criterios orientados a identificar tecnologías y qué capacidades tienen para aportar estos criterios de flexibilidad», subrayó García Señán.

Por su parte, Marta Castro, directora de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), señaló que «la flexibilidad requiere herramientas y red suficiente», y explicó que las conexiones flexibles permiten que las instalaciones modulen su consumo y reciban consignas de operación. Miguel De la Torre, director de Desarrollo del Sistema en Redeia, añadió que el almacenamiento debe recibir el mismo trato que los generadores convencionales y que «el almacenamiento per se es flexible».

Tramitación autonómica

La Cumbre dedicó también una sesión al estado de la tramitación de proyectos, tanto a nivel estatal como autonómico. Marta Morera Marcé, directora general de Energía de la Generalitat de Catalunya, señaló que lo que funciona es una buena relación entre promotores y ayuntamientos, y abogó por formar a técnicos municipales, protección civil y bomberos sobre almacenamiento. «Tiene que haber un criterio homogéneo, y debe haber más facilidades que bloqueos», afirmó Morera.

La directora general también llamó a integrar el almacenamiento en la planificación urbanística antes de plantear cualquier proyecto. Según Morera, «hay que trabajar muy bien la planificación urbanística, que es clave» y sugirió comenzar a etiquetar el almacenamiento como un uso más dentro del urbanismo.

La cuestión de los permisos y los plazos de tramitación fue señalada como uno de los principales cuellos de botella tanto para el almacenamiento como para el hidrógeno.

Modelos de financiación

El análisis de los mercados y los modelos de financiación centró la parte final de la jornada dedicada al almacenamiento. Juan Bogas, director de Seguimiento de Mercado del OMIE, destacó que el mercado intradiario continuo puede alcanzar un spread de hasta 173 €/MWh, aunque advirtió de la necesidad de ser capaces de capturar ese precio siguiendo el mercado en tiempo real. También señaló que el ingreso del SRAD puede llegar a compensar de forma significativa el coste de inversión en almacenamiento.

Sobre los contratos a largo plazo debatieron Karla Ceño, Ricardo Benito y Miguel Ángel Amores, en una mesa moderada por Borja Dalmau, director de Almacenamiento de UNEF.

Los ponentes destacaron el modelo del Tolling Agreement, un contrato en el que se «alquila» el activo a un offtaker para que opere la batería a cambio de un precio fijo por €/MW, con duraciones que actualmente oscilan entre siete y diez años. El hidrógeno verde afronta problema de expansión en la red y escasez de demanda para despegar en España.

Hidrógeno: mucho pipeline, poca operación

La segunda jornada analizó el estado del hidrógeno renovable en España. Aunque la modificación del PNIEC de 2024 elevó la ambición del país en este vector —con el objetivo de convertirse en hub exportador europeo—, los ponentes coincidieron en que el despliegue real va por detrás del pipeline anunciado: hay mucha capacidad en tramitación, pero escasa en operación comercial. Los principales obstáculos identificados son la saturación de los nudos de red, la falta de clientes y los retrasos en permisos ambientales.

Según el sector, el hidrógeno necesita el desarrollo de la demanda para concretarse como un auténtico vector energético. Las características moleculares del hidrógeno limitan sus aplicaciones finales, que se concentran principalmente en el sector de la aviación y las refinerías situadas cerca del punto de generación. UNEF considera que resolver estos cuellos de botella es condición indispensable para que el hidrógeno verde cumpla su papel en la descarbonización de la economía española.