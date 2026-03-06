La degradación del suelo está mermando la potencia de los ingredientes cosméticos en todo el mundo, según revela un nuevo informe que pone en cuestión los cimientos biológicos de una industria global valorada en 115.000 millones de dólares.

El documento, titulado El Cuidado de la Piel Comienza a 15 Centímetros Bajo Tierra, advierte que los compuestos activos presentes en aceites vegetales, extractos botánicos y minerales están perdiendo densidad fitoquímica a medida que los suelos agrícolas se empobrecen progresivamente. No se trata de un problema ambiental secundario: es un riesgo estructural para las cadenas de suministro de belleza a escala global.

Calidad del suelo

El informe ha sido elaborado por el movimiento Save Soil, una iniciativa internacional dedicada a la restauración de los ecosistemas edáficos, y analiza la relación directa entre la salud de los suelos agrícolas y la calidad de los botánicos que nutren la formulación cosmética.

El documento revisita estudios científicos sobre la composición fitoquímica de cultivos en suelos de diferente estado de conservación, y llega a una conclusión que la industria de la belleza ha tardado en incorporar a su discurso: la calidad del suelo donde se origina un ingrediente es tan determinante como el proceso de extracción o la tecnología de formulación que lo transforma.

Pérdida de materia orgánica

La investigación parte de una premisa que la industria raramente aborda con la atención que merece: el rendimiento de un sérum, una crema o un aceite facial no empieza en el laboratorio de formulación, sino en el suelo donde se cultivan sus ingredientes cosméticos.

Cuando ese suelo pierde materia orgánica, biodiversidad microbiana y capacidad mineral, las plantas que crecen en él producen niveles significativamente más bajos de polifenoles, flavonoides, vitaminas y antioxidantes. Esos déficits se trasladan directamente al ingrediente final y, de ahí, al producto que el consumidor aplica sobre su piel.

Los datos revisados en el informe son elocuentes: la densidad mineral de los cultivos disminuye de forma proporcional al deterioro del suelo de procedencia, y los sistemas de agricultura regenerativa producen botánicos con mayor concentración de micronutrientes y fitoquímicos que los suelos cultivados de forma convencional.

Las marcas pueden ajustar las fórmulas en laboratorio para compensar esa pérdida de potencia activa, pero el proceso encarece la producción y no resuelve la causa raíz del problema. A mayor escasez de materias primas de alta calidad, mayor volatilidad de precios y mayor presión sobre los márgenes del sector cosmético.

Crisis bajo tierra

La FAO estima que más del 33% de los suelos del planeta ya presenta algún grado de degradación del suelo. Si se mantienen las prácticas agrícolas actuales, esa cifra podría superar el 90% antes de 2050, un horizonte que los expertos consideran crítico para la producción agrícola global y que el informe traslada ahora al debate de la industria de la belleza.

El proceso es gradual, difícil de detectar a corto plazo y, precisamente por eso, tiende a pasar inadvertido hasta que el problema ya tiene dimensiones estructurales e irreversibles.

Para las marcas que dependen del abastecimiento botánico, la ecuación es cada vez más comprometida. Los ingredientes cosméticos de origen natural y orgánico ya tienen un precio superior al de sus equivalentes sintéticos, y a medida que disminuyen las tierras de cultivo fértiles y aumenta la presión climática, el informe advierte que la escasez podría convertirse en un cuello de botella de primer orden para la cadena de suministro.

Las empresas pequeñas y medianas sin capacidad de contratos de abastecimiento a largo plazo serían las más perjudicadas ante un escenario de escasez creciente de materias primas de calidad.

Europa, la más expuesta

El informe sitúa a Europa en una posición especialmente vulnerable. El continente es el segundo mayor mercado mundial de productos para el cuidado de la piel, con un valor de 104.000 millones de euros, y al mismo tiempo concentra una de las crisis de suelo más documentadas del mundo: más del 60% de sus suelos se clasifican actualmente como insalubres y la degradación le cuesta a la región decenas de miles de millones de euros anuales en pérdida de productividad agrícola y servicios ecosistémicos.

La contradicción es estructural: el mayor mercado regional de belleza natural construye su propuesta de valor sobre un recurso que se deteriora aceleradamente.

Praveena Sridhar, asesora científica y política principal de Save Soil, lo sintetiza con precisión: «Se puede reformular en un laboratorio, pero no se puede compensar indefinidamente el deterioro de la biología del suelo en el campo. La degradación del suelo no sólo amenaza los ecosistemas, sino también la calidad y la fuerza de los ingredientes de los que depende la industria de la belleza».

La advertencia apunta al corazón de un modelo de negocio construido sobre la premisa de que lo natural es sinónimo de eficaz, cuando la eficacia depende en realidad del estado del ecosistema que produce esa naturaleza.

Lo orgánico no basta

Uno de los argumentos más disruptivos del informe es la revisión crítica de las certificaciones ecológicas como garantía de calidad de los ingredientes cosméticos. Las etiquetas «natural» y «orgánico» han dominado el marketing de la industria cosmética durante dos décadas, pero el documento señala una limitación estructural del modelo: la certificación orgánica restringe el uso de insumos químicos, pero no mide la biodiversidad del suelo, su contenido en materia orgánica ni su fertilidad a largo plazo.

Un ingrediente puede ser certificado orgánico y, al mismo tiempo, proceder de un suelo biológicamente empobrecido que no garantiza la densidad fitoquímica que justifica su precio.

Esta distinción tiene implicaciones directas para las marcas que han construido su propuesta de valor en torno a la naturalidad. Un aceite de rosa mosqueta o un extracto de caléndula de origen orgánico no ofrece necesariamente la misma concentración de activos que el mismo ingrediente cultivado en un suelo vivo, biológicamente rico y bien gestionado. La diferencia no es visible en el etiquetado, pero sí detectable en los análisis fitoquímicos y, en última instancia, en la eficacia percibida del producto sobre la piel del consumidor.

Agricultura regenerativa

El informe propone tres líneas de acción concretas para que la industria comience a reducir su vulnerabilidad. La primera es mayor transparencia en torno al origen de los ingredientes cosméticos y al estado del suelo del que proceden, lo que implicaría extender la trazabilidad más allá del proveedor inmediato y llegar hasta la parcela de cultivo.

La segunda es una mayor inversión en agricultura regenerativa dentro de las cadenas de suministro, impulsando prácticas que restauren la microbiota del suelo, incrementen la materia orgánica y recuperen la biodiversidad vegetal en los entornos productivos.

La tercera es la alineación con los marcos regulatorios emergentes que reconocen el suelo como infraestructura crítica para múltiples sectores económicos.

Ley de Seguridad del Suelo

En ese sentido, el documento destaca un hito legislativo relevante: en 2025, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza adoptó la Resolución 007 sobre la Ley de Seguridad del Suelo, el primer reconocimiento global de la protección del suelo como base de los sistemas alimentarios, la resiliencia climática y las industrias que dependen de sus recursos.

Este marco abre la puerta a una regulación más exigente sobre el uso agrícola del suelo y podría convertirse, a medio plazo, en referente para las políticas de abastecimiento sostenible en la industria cosmética. El movimiento Save Soil impulsa activamente la adopción de este tipo de marcos en los principales foros científicos y legislativos internacionales.

Riesgo empresarial real

La lectura de fondo del informe es que la industria de la belleza ha externalizado durante décadas el coste ambiental de sus ingredientes cosméticos, asumiendo implícitamente que la naturaleza es un proveedor inagotable e invariable.

Esa suposición está siendo corregida por los datos con creciente contundencia. El suelo no es un sustrato inerte que puede degradarse sin consecuencias para el producto final: es el sistema biológico que determina la concentración de activos, la estabilidad del suministro y, en última instancia, la credibilidad de las promesas que figuran en el envase.

Para las marcas que invierten en posicionamiento clean beauty y en narrativas de naturalidad, la degradación del suelo representa un riesgo reputacional y comercial de primer orden que ya no puede ignorarse.

Si los ingredientes cosméticos pierden potencia de forma progresiva y la industria no lo comunica con transparencia, el desfase entre la promesa de eficacia y el resultado real acabará siendo perceptible para un consumidor cada vez más informado y exigente en sus decisiones de compra.

El informe lo resume con una imagen que sintetiza bien su argumento central: el brillo que los consumidores buscan en su piel refleja, en última instancia, el brillo del suelo que la sustenta.