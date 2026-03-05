Media España en alerta por la peligrosa plaga que mata a los perros: instan a tener mucho cuidado

En los últimos días, veterinarios y expertos en salud animal han alertado de la presencia anticipada de la oruga procesionaria del pino, cuyos pelos urticantes contienen toxinas que pueden poner en serio riesgo la vida de nuestras mascotas. El más mínimo contacto con este insecto puede provocar síntomas graves que requieren atención médica urgente: inflamación de la lengua, dermatitis severa, problemas respiratorios, salivación excesiva… Normalmente, la oruga procesionaria del pino aparece a finales de marzo o principios de abril, pero las temperaturas inusualmente altas para esta época del año han adelantado su presencia en zonas boscosas.

Se trata de una polilla con una gran capacidad de reproducción. Al igual que el resto de orugas, sufre una metamorfosis; cuando se encuentra en fase de mariposa, deposita sus huevos en las copas de las coníferas, los cuales tardan aproximadamente un mes en eclosionar. Transcurrido el tiempo, los huevos eclosionan, formando un nido que puede albergar hasta 200 orugas. Una vez alcanza la fase de larva III tiene una longitud de aproximadamente tres centímetros; en este momento, se desplaza a modo de «procesión», de ahí su nombre, descendiendo de los árboles para enterrarse en el suelo.

Alerta por la oruga procesionaria del pino

#Doguifyapp #SeguridadCanina #AlertaOrugas ♬ sonido original – Doguify @doguify.app ⚠️ ¡Atención ALERTA! 🐛 Comienza la temporada de orugas procesionarias por toda España. Se encuentran en pinos 🌲 y las consecuencias varían según la parte del cuerpo que hayan contactado con la oruga. 👉🏻 Si el contacto es con la piel producirá en la zona picor, urticaria o sensación de quemazón, quedando la piel afectada en mayor o menor medida y pudiendo ver inflamación en la zona que haya contactado con la oruga. 👉🏻 Si le toca con los belfos o le olfatea empezará a tener una salivación exagerada o a rascarse la zona del morrito. 👉🏻 Si la chupa puede necrosarse la lengua pudiendo llegar a perder un trozo de esta. Veremos como nuestro perro está salivando, haciendo gestos con la boca y podemos ver también sangrado bucal. 👉🏻 Si se la come o ingiere el veneno puede producir necrosis en la garganta e inflamación de la glotis pudiendo ocasionar la muerte del animal. 📲 Si ves alguna recuerda avisar al resto de la comunidad y poner la alerta en nuestra app. Puedes evitar un gran peligro a otros perritos 🙏🏻 🤔 ¿Has tenido alguna experiencia con las orugas procesionarias? Te leemos en comentarios 👇🏼 #Doguify

«El cuerpo de este insecto está recubierto por unos 500.000 pelos urticantes denominados tricomas que contienen una toxina termolábil llamada Thaumatopina, que puede provocar serios problemas para la salud, tanto de personas como de animales, e incluso la muerte en estos últimos. En caso de contacto se debe lavar la zona afectada del animal con agua caliente y llevarlo de forma urgente al veterinario, ya que un buen diagnóstico y una rápida actuación por parte del facultativo pueden curar el problema por completo», explica el Consejo General de Colegios de la Profesión veterinaria en España (COLVET).

La oruga procesionaria del pino está cubierta por 600.000 pelos urticantes blanquecinos, los cuales contienen una toxina muy peligrosa. Cuando este insecto se siente amenazado, puede «disparar» estos pelos, y el viento puede arrastrarlos a una distancia de hasta 200 metros. Los síntomas de alerta en nuestros compañeros de cuatro patas varían según la zona afectada.

Si los pelos urticantes entran en contacto con los ojos o las mucosas del animal, los síntomas suelen ser: sensación de quemazón, conjuntivitis en los ojos, picores, urticaria, reacciones alérgicas, fiebre y fatiga. En caso de que el perro toque directamente a la oruga, le puede provocar: irritación, hipersalivación, falta de aire, vómitos, irritabilidad y malestar general. La peor de las situaciones se presenta cuando el animal ingiere a la oruga y no se acude rápidamente a la clínica veterinaria.

Medidas de prevención

«La procesionaria ya no es solo un problema de primavera avanzada; estamos viendo casos antes y durante más tiempo. El simple contacto con el hocico o la lengua puede desencadenar en cuestión de minutos una inflamación severa, con riesgo de necrosis si no se interviene de forma inmediata», afirma el director técnico del Hospital Veterinario Madrid Centro, Rubén Duque.

Durante esta época del año, es fundamental mantenerse alejado de las zonas boscosas durante los paseos y llevar al perro con correa para controlar sus movimientos. Asimismo, hay que estar alerta en todo momento para que el perro no se acerque a los orugas. Sin embargo, no hay ninguna medida 100% infalible, así que es recomendable saber cómo actuar en caso de contacto: retirar la oruga procesionaria del pelaje del perro con mucho cuidado y utilizando guantes, lavar la zona afectada con abundante agua limpia y fresca, no frotar las heridas y acudir al veterinario. Lo más importante es no frotar ni usar agua caliente, ya que esto puede liberar más toxina.