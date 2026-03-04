La lista de los perros que más muerden: jamás hubieras imaginado cuál es el primero

¿Cuáles crees que son los perros que más muerden? La frase «el perro es el mejor amigo del ser humano» se ha repetido a lo largo del tiempo como una verdad casi universal. Y con razón: quienes tienen o han tenido un perro saben lo profundo que puede ser ese vínculo. Sin embargo, no todo es perfecto, y convivir con un perro también implica asumir ciertas responsabilidades y conocer sus necesidades, su carácter y, por supuesto, su comportamiento.

Uno de los aspectos que más preocupan, especialmente en familias con niños, es la posibilidad de que un perro muerda. Aunque muchas veces se tiende a pensar que sólo las razas consideradas «peligrosas» son agresivas, un estudio elaborado por investigadores en Estados Unidos y publicado por el portal The Scotsman ha desmontado esta creencia. El listado que han elaborado revela que algunas de las razas más pequeñas y aparentemente inofensivas ocupan los primeros puestos.

Los perros que más muerden

El estudio en cuestión analizó distintos factores, como el número de incidentes registrados, el contexto en el que se produjeron, la gravedad de las lesiones y la frecuencia de los ataques. De este modo, los científicos pudieron establecer un ranking que sorprendió a muchos: el Jack Russell Terrier, un perro de pequeño tamaño y energía desbordante, se posicionó como la raza con mayor índice de mordidas.

Jack Russell Terrier

Originariamente criado para la caza de pequeños animales como zorros o alimañas, el Jack Russell Terrier es un perro con una personalidad fuerte, enérgica y con un alto nivel de vigilancia. Aunque su tamaño no supere los 30 cm de altura, es capaz de mostrar un carácter dominante y territorial si no se lo educa correctamente.

Su instinto cazador, unido a una inteligencia y una necesidad constante de estímulos físicos y mentales, puede convertirlo en un perro difícil de manejar para personas inexpertas. Si se siente amenazado, invadido o estresado, no dudará en morder. Es fundamental que reciba una buena educación desde cachorro y proporcionarle rutinas que incluyan ejercicio físico diario, juegos y socialización con otros perros y personas.

Border Collie

El Border Collie ocupa el segundo puesto en el ranking de perros que más muerden, lo que también puede parecer sorprendente, ya que es considerado por muchos expertos como la raza más inteligente del mundo canino. Pero precisamente por eso, necesita estar constantemente estimulado, tanto física como mentalmente.

Cuando un Border Collie no recibe la atención adecuada, puede desarrollar comportamientos ansiosos, compulsivos o incluso agresivos. Además, su instinto protector lo puede llevar a intentar controlar a las personas a su alrededor, especialmente a niños pequeños. Si interpreta ciertos movimientos como una amenaza, puede actuar de forma impulsiva.

Pastor Alemán

En tercer lugar encontramos al Pastor Alemán, una raza ampliamente conocida por su valentía, su lealtad y su papel como perro de trabajo en cuerpos policiales, militares y de rescate. Son perros nobles y extremadamente fieles a sus dueños, pero también pueden ser muy territoriales y protectores.

Su presencia en esta lista no significa que sean peligrosos por naturaleza, sino que su capacidad de respuesta rápida y su gran fuerza física hacen que, en caso de que reaccionen de manera agresiva, el daño sea considerable. Si no reciben la formación correcta desde cachorros o no se les enseña a controlar sus impulsos, pueden convertirse en perros reactivos ante extraños o situaciones desconocidas.

Top 10

La lista de los perros que más muerden no se detiene ahí. Hay más sorpresas al avanzar en el ranking:

Dachshund (Perro Salchicha) : con su simpático cuerpo alargado, no parece una amenaza. Pero es muy protector con su familia, algo desconfiado con extraños y, si se siente invadido, no dudará en morder.

: con su simpático cuerpo alargado, no parece una amenaza. Pero es muy protector con su familia, algo desconfiado con extraños y, si se siente invadido, no dudará en morder. Husky Siberiano : aunque son muy sociables y bellos, pueden reaccionar con firmeza si se los molesta, sobre todo si no han sido socializados adecuadamente.

: aunque son muy sociables y bellos, pueden reaccionar con firmeza si se los molesta, sobre todo si no han sido socializados adecuadamente. Pekinés : éste pequeño león chino, de carácter fuerte, puede ser terco y algo agresivo si no se lo educa desde cachorro.

: éste pequeño león chino, de carácter fuerte, puede ser terco y algo agresivo si no se lo educa desde cachorro. Chow-Chow : conocido por su aspecto peludo y su independencia, este perro no siempre es fácil de entrenar, y puede reaccionar mal ante manipulaciones bruscas.

: conocido por su aspecto peludo y su independencia, este perro no siempre es fácil de entrenar, y puede reaccionar mal ante manipulaciones bruscas. Chihuahua: el perro más pequeño de todos también figura en esta lista. Su tamaño no le impide mostrarse valiente (o incluso temerario) ante lo que considere una amenaza.

Llama la atención que razas como el Pitbull Terrier o el Akita Inu, que en países como España están catalogadas como potencialmente peligrosas según el Real Decreto 287/2002, se encuentren fuera del top 10. Esto no quiere decir que no puedan morder, sino que, estadísticamente, no lo hacen con la frecuencia que se cree.

El estudio revela una verdad incómoda pero necesaria: los perros que más muerden no siempre son los más grandes ni los que la sociedad etiqueta como «peligrosos». Esto no significa que debamos temer a ciertas razas, sino más bien que debemos asumir una actitud informada y responsable al elegir un perro.