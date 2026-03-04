La NASA lanza su advertencia más preocupante: este desastre natural podría ocurrir antes de lo esperado

Este desastre natural podría ocurrir antes de lo esperado, la NASA ha lanzado su advertencia más preocupante. Sin duda alguna, ha llegado el momento de empezar a pensar en una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Hemos visto en estos años un poco de todo, episodios dignos de una película de ciencia ficción de una manera que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

A lo largo de estos años hemos visto más de un desastre natural, que parece impredecible, pero siempre lanza una serie de advertencias, antes que nada.

La NASA ha visto algunos indicios de cambios que pueden darnos más de una sorpresa, de la mano de una advertencia de lo más preocupante.

Lanza la NASA su advertencia más preocupante

Los expertos de la NASA no sólo se preocupan por lo que pasa en el mundo exterior, también en el interior hay una serie de elementos que pueden ser claves.

Estaremos pendientes de algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos últimos días.

Los expertos de la NASA no dudan en poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después.

El planeta Tierra se enfrenta a una serie de problemas que pueden empezar a materializarse.

Este desastre natural podría llegar antes de lo esperado

Antes de lo esperado podrías empezar a ver llegar un desastre natural que podría llegar antes de lo esperado.

Tal y como nos informan los expertos de la NASA: «A medida que el clima de la Tierra cambia, está afectando al clima extremo en todo el planeta. Las olas de calor récord en la tierra y en el océano, las lluvias torrenciales, las inundaciones severas, las sequías de años, los incendios forestales extremos y las inundaciones generalizadas durante los huracanes se están volviendo más frecuentes e intensas.

Las acciones humanas desde la Revolución Industrial, principalmente la quema de combustibles fósiles, han provocado el rápido aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. A medida que el dióxido de carbono, el metano y otros gases aumentan, actúan como una manta, atrapando el calor y calentando el planeta.

En respuesta, las temperaturas del aire y del océano de la Tierra se calientan. Este calentamiento afecta el ciclo del agua, cambia los patrones climáticos y derrite el hielo terrestre, todos los impactos que pueden empeorar el clima extremo. Según el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado en 2021, el aumento de los gases de efecto invernadero causado por el hombre ha aumentado la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Las misiones satelitales de la NASA, incluido el próximo Observatorio del Sistema Terrestre, proporcionan datos vitales para monitorear y responder a eventos climáticos extremos».

Siguiendo con la misma explicación: «Los científicos utilizan una combinación de modelos climáticos (simulaciones) y observaciones terrestres, aéreas, marítimas y espaciales para investigar cómo cambian los eventos climáticos extremos con el tiempo. Primero, los científicos examinan los registros históricos para determinar la frecuencia e intensidad de los eventos pasados. Muchos de estos registros a largo plazo se remontan a la década de 1950, aunque algunos comienzan en el siglo XIX. Luego, los científicos utilizan modelos climáticos para ver si el número o la fuerza de estos eventos está cambiando, o cambiarán, debido al aumento de los gases de efecto invernadero en comparación con lo que ha sucedido históricamente».

En este nuevo siglo podremos empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden acabar siendo una realidad en todos los sentidos.