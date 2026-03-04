Los investigadores no dan crédito: hallan nuevas pistas que podrían poner fin al enigma de hace 300 millones de años de la Antártida

Este hallazgo realizado en la Antártida esconde un secreto enterrado durante millones de años, los científicos reescriben la historia y lo hacen de tal forma que debemos empezar a verlo de una forma muy diferente. Nos enfrentamos a una serie de novedades destacadas que acabarán marcando unos días plagados de actividad. Sin duda alguna, debemos empezar a pensar en este secreto que parece que se ha despertado después de años enterrado. Reescribe la historia de tal forma que debemos empezar a verla como una puerta de entrada a algo más. A un repentino y necesario cambio que ha acabado siendo el que marque la diferencia.

La revista SchiTech nos explica que: «La exploración temprana del continente antártico reveló un resultado sorprendente, una cordillera de 3500 km de largo con picos de más de 4500 m cruzando el interior continental antártico», dijo Paulsen, el autor principal del artículo. «Esta cordillera era conocida como el ‘gran aste antártico’ y hoy en día se reconoce como las montañas transantárticas. Estas montañas actualmente restringen la capa de hielo de la Antártida Oriental, ya que fluye desde la Antártida Oriental a bajas elevaciones en el Mar de Ross». Sin embargo, hay preguntas significativas sobre la historia pasada de elevación de las montañas transantárticas, así como la escarpada topografía bajo el hielo de la Antártida, que puede haber influido en el crecimiento y el comportamiento de las capas de hielo a lo largo del tiempo».

Siguiendo con la misma explicación: «»Las capas de hielo de la Antártida cubren y enmascaran la geología rocosa de la Antártida», dijo Benowitz, coautor del documento. «La evolución temporal-temperatura de las rocas del sótano transantártico puede proporcionar pistas importantes para comprender el desarrollo de la topografía de la lecho rocosa bajo el hielo de la Antártida, especialmente los paisajes antiguos que fueron anteriores al ascenso del Cenozoico de las Montañas Transantárticas y cómo estas montañas más antiguas posiblemente influyeron en los ciclos glaciares». Los hallazgos de los investigadores, basados en un análisis de un conjunto de datos excepcionalmente grande de rocas ígneas recuperadas de las montañas transantárticas, pueden significar una historia del paisaje antártico mucho más dinámica de lo que se reconoció anteriormente, incluido el apoyo adicional para un período glacial hace alrededor de ~300 millones de años. «Nuestros nuevos resultados sugieren que las rocas del sótano de la Montaña Transantártica experimentaron varios eventos punteados de construcción y erosión de montañas, creando superficies a lo largo de las cuales faltan rocas antiguas», dijo Paulsen. «Estos eventos están curiosamente asociados con grandes cambios tectónicos de placas a lo largo de los márgenes de la Antártida. Según nuestros análisis, la historia geológica más antigua del continente puede haber moldeado profundamente los patrones del paisaje moderno, que probablemente influyó en los ciclos de avance y retirada glacial, y tal vez los pasos evolutivos en el sistema global océano-atmósfera de la Tierra».