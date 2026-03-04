Los historiadores no dan crédito: hallan un preservativo del año 1830 que reescribe la historia

El descubrimiento que han hecho estos historiadores pone los pelos de punta, han encontrado un preservativo con 200 años en perfectas condiciones, parece de otro mundo. El cuidado de la higiene sexual no es algo nuevo, a lo largo de la historia, las relaciones sexuales se han servido de todo tipo de métodos para evitar embarazos, pero también enfermedades. El preservativo no es nuevo de este siglo, aunque sí los materiales con los que está realizado.

No dan crédito los historiadores

El amor es algo que siempre ha estado presente. La humanidad ha ido avanzando con una serie de elementos que han permitido crear un control de la natalidad necesario. Especialmente en unos años en los que los recursos escasean o tenemos por delante una serie de desafíos que son claves.

Encuentran un preservativo con 200 años y parece de otro mundo

Un Museo de Ámsterdam no ha dudado en catalogar entre sus obras un extraño preservativo que destaca entre los demás, por disponer de un grabado erótico que pone los pelos de punta. No es habitual encontrar a personas que estén tan bien representadas de una manera que ha dejado en shock a los historiadores.

Tal y como explican desde la web de este museo: «Un condón raro que data de 1830 se exhibirá en el Rijksmuseum el 3 de junio de 2025. Este anticonceptivo de casi 200 años de antigüedad, probablemente hecho de un apéndice de oveja, presenta un grabado erótico que representa a una monja y a tres clérigos. Se cree que fue un recuerdo de un burdel, solo se sabe que dos de esos objetos han sobrevivido hasta el día de hoy. Revela que la impresión se estaba utilizando en una amplia gama de contextos, y proporciona una visión de la sexualidad y la prostitución en el siglo XIX».

Siguiendo con la misma explicación: «Sentada con las piernas separadas frente a tres clérigos, la monja señala con el dedo a uno de ellos. Los hombres, de pie, sostienen sus túnicas para mostrar su estado de excitación sexual. La inscripción Voilà mon choix, que significa «Esta es mi elección», hace que la impresión sea una parodia tanto del celibato como del Juicio de París de la mitología griega».

Lo que nos espera puede ser algo que quizás hasta el momento no habíamos tenido en consideración: «La adquisición del condón nos ha permitido centrarnos en la sexualidad y la prostitución del siglo XIX, un tema que está subrepresentado en nuestra colección. Encarna tanto los lados más claros como los más oscuros de la salud sexual, en una época en la que la búsqueda del placer sensual estaba plagada de temores de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, especialmente la sífilis. En exhibición en la sala de impresión, el condón forma parte de una exhibición sobre la prostitución y la sexualidad del siglo XIX que también incluye varias impresiones, dibujos y fotografías. La exposición se extiende hasta finales de noviembre en el Rijksmuseum».

La historia puede llegar a sorprendernos con esta representación de una escena sexual nada común en estos años pasados en los que todo parece que era posible.