Un submarino de EEUU hunde un barco iraní en el primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial

Estados Unidos ha hundido este miércoles, 4 de marzo, un buque de guerra de Irán frente a las costas de Sri Lanka, en el primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Han muerto, al menos, 83 personas.

Así lo ha confirmado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine. «Ha sido una muerte silenciosa», ha dicho el jefe del Pentágono, que ha manifestado que este ataque «evidencia la voluntad de Washington de librar y ganar la guerra» y ha advertido de que EEUU «continuará atacando la infraestructura y la capacidad naval» de Irán.

En su repaso de los ataques estadounidenses en el escenario iraní, Caine ha recalcado que el Ejército ha «destruido» más de 20 medios navales iraníes incluyendo este buque de guerra en el océano Índico. «Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido de la Armada de los Estados Unidos ha hundido un buque de combate enemigo utilizando un único torpedo Mark 48 para lograr un efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del mar», ha detallado.

El jefe del Estado Mayor ha insistido en que esto evidencia «el alcance global de Estados Unidos». «Cazar, localizar y destruir a un buque desplegado fuera de su zona es algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala», ha resumido.

La Armada ceilandesa ha informado del rescate de entre 32 y 35 tripulantes de un buque iraní hundido a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sur de la isla. Los cálculos apuntan a que hasta 180 personas navegaban a bordo del buque, por lo que continúan las labores de rescate de unos 150 desaparecidos.

El caso más conocido de un hundimiento con torpedo tras 1945 fue el del crucero argentino ARA General Belgrano que fue hundido en mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas por el submarino británico de propulsión nuclear HMS Conqueror, con torpedos Mk8. La acción causó la muerte de 323 marinos argentinos.

Con anterioridad, en 1971, durante la tercera guerra entre la India y Pakistán, el submarino PNS Hangor hundió la fragata india INS Khukri con un torpedo. Aunque sin confirmación oficial, otro caso más reciente fue el de la corbeta surcoreana ROKS Chenoan, que desapareció en el mar Amarillo en marzo de 2010. Las autoridades surcoreanas creen que el Chenoan fue hundido por la acción de un mini submarino norcoreano, aunque Pyonyang nunca lo ha confirmado.