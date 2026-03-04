La Policía sorprendió en el escenario del crimen al asesino del joven español descuartizado en su piso de Saint Denis. La víctima es Dalian Peña, un vecino de 33 años de Tolosa (Guipúzcoa). El homicida era su casero y el entorno de Dalian asegura que le había ganado recientemente un juicio por el alquiler de la casa.

Los agentes descubrieron al homicida cuando estaba desmembrando el cadáver de la víctima. Una tía de Dalian fue a buscarle a su casa tras intentar sin éxito hablar con él desde el pasado viernes. El joven no abría la puerta y se pidió ayuda a los bomberos.

Cuando la Policía y los bomberos abrieron la puerta de la casa de Delian se encontraron dentro a su casero y un espectáculo horroroso. Los policías encontraron el salón de la casa cubierto con una lona manchada de sangre en la que se advertían de forma inequívoca restos humanos fruto del descuartizamiento de un cadáver.

Un torso en una caja, la cabeza en el baño

El registro del apartamento dio con más restos de la víctima, la Policía encontró un torso humano guardado en una caja de plástico y, más tarde, una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima.

Aún más terrible, los agentes hallaron carne no identificada en una cacerola. Entre las pruebas recogidas en el lugar del crimen, encontraron un cuchillo de cocina y unas tijeras de podar manchadas de sangre.

El casero confiesa el crimen

El propietario del apartamento fue arrestado de inmediato y confesó durante su detención que había matado al joven español y descuartizado su cuerpo en el apartamento «tras una disputa el 27 de febrero», el viernes anterior.

Según sus declaraciones, se produjo una pelea con herramientas durante la cual el propietario presuntamente dejó inconsciente al inquilino. «Sin saber qué hacer, el propietario desmembró el cuerpo para transportarlo», confesó a los agentes.

La fiscalía de Bobigny ha confirmado al periodico Le Parisien la apertura de una investigación por «asesinato y profanación de cadáver» que queda en manos de la policía judicial del departamento de Seine-Saint-Denis. Según la prensa francesa, los agentes no descartan que, entre otros motivos, el asesino estuviera practicando actos de canibalismo.