Los biólogos ponen el grito en el cielo: confirmado en el sureste español un descenso del 90% de estas aves en 50 años

La variedad de aves en España va desde grandes rapaces hasta pequeños pájaros urbanos que conviven a diario con nosotros. Cada especie ocupa su espacio, con su dieta y su calendario migratorio. Pero hay un grupo que, pese a su aparente abundancia, pierde ejemplares año tras año.

En este caso hablamos de los paseriformes, los pájaros más comunes en campos, ciudades y pueblos de España, cuyas poblaciones han caído hasta un 90% en el sureste español en los últimos 50 años. El dato preocupa a los ornitólogos por la magnitud y por la rapidez del desplome.

Los investigadores Mariano Paracuellos, José M. Díaz, José A. Oña, Juan F. Parrilla, Gabriel Salas y Juan C. Nevado han confirmado en Punta Entinas-Sabinar una caída de entre el 70% y el 90% en las capturas de paseriformes durante la migración en los últimos 50 años. El equipo publicó los resultados en la revista Ardeola tras comparar campañas de anillamiento realizadas en 1972, 1973 y 1985 con otras desarrolladas entre 2022 y 2024.

El estudio analizó 19 especies objetivo y 16 muestran descensos estadísticamente significativos. Los migradores transaharianos de larga distancia figuran entre los más afectados. Sin embargo, la composición de especies apenas ha cambiado. Siguen pasando por el mismo enclave, pero en menor número.

Punta Entinas-Sabinar ocupa un punto estratégico en la ruta entre África y Europa. Las aves que cruzan el Estrecho utilizan este corredor para descansar y alimentarse. Por eso, las campañas de anillamiento allí permiten medir con precisión la evolución de las poblaciones migratorias.

El equipo no encontró correlación clara entre la caída local y las tendencias europeas. En este enclave almeriense la pérdida resulta más intensa que la registrada a gran escala. Los autores apuntan a factores locales añadidos a los globales. La expansión de invernaderos en el entorno inmediato ha transformado el paisaje en pocas décadas.

La organización SEO/BirdLife alerta de que el 43% de las especies de aves en España presenta tendencia negativa en primavera y el 32% en invierno respecto a 1998. El gorrión común ha perdido alrededor del 20% de su población en 25 años, lo que equivale a entre seis y siete millones de ejemplares menos.

Los técnicos de SEO/BirdLife señalan la intensificación agraria como el principal motor del declive. El uso masivo de plaguicidas reduce los insectos y elimina las plantas silvestres que producen semillas. Además, la desaparición de lindes y setos elimina refugios y zonas de cría.

Asimismo, el cambio climático altera los tiempos de llegada y desajusta la disponibilidad de alimento. Y la urbanización moderna, con fachadas selladas y sin huecos, complica la nidificación de especies urbanas.

Cómo son estas aves y por qué resultan tan vulnerables

Los paseriformes no forman una sola especie. El orden Passeriformes agrupa a más de la mitad de las aves del planeta. En lenguaje común, hablamos de pájaros o aves cantoras. Incluyen desde gorriones y jilgueros hasta cuervos.

La mayoría son pequeños o medianos. Tienen tres dedos hacia delante y uno hacia atrás, una disposición que les permite agarrarse a ramas y cables con firmeza. Poseen una siringe muy desarrollada, lo que explica su capacidad para emitir cantos complejos.

Entre los más conocidos en España figura el gorrión común, de tonos pardos y con babero negro en el macho. También destacan la golondrina común, con cola ahorquillada y garganta rojiza; el jilguero europeo, con la cara roja y franja amarilla en las alas; o el vencejo común, casi siempre en vuelo y con alas en forma de ballesta.

Todos tienen crías altriciales, que nacen desnudas y dependen por completo de sus padres. Si faltan insectos en primavera, la reproducción falla y la población cae.

Los investigadores insisten en mantener seguimientos a largo plazo porque cada vez hay menos ejemplares, aunque el declive apenas se note a simple vista.