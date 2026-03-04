Sánchez intentará hoy «calmar las aguas» al ver que su enfrentamiento con Trump costará miles de millones a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles 4 de marzo a las 9 horas de la mañana en La Moncloa. El jefe del Ejecutivo intentará «calmar las aguas» con Estados Unidos tras la crisis que se ha abierto en las últimas horas por el veto de España a que el Ejército estadounidense utilice las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto con Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dinamitó este martes todos los puentes con el Gobierno de Sánchez y aseguró que va a cortar todos los acuerdos comerciales con España. Además, calificó a nuestro país como un «aliado terrible».

La primera reacción del Gobierno español fue la de despreciar la amenaza de Donald Trump al afirmar que España «cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro».

«Calmar las aguas»

Pero horas después, Pedro Sánchez se ha percatado del lío económico en el que puede involucrar a España con este posicionamiento contra Estados Unidos –España podría perder miles de millones de euros– y este miércoles en su comparecencia ante los medios desde el Palacio de la Moncloa buscará «calmar las aguas», según ha podido saber OKDIARIO.

Lo cierto es que España se juega perder más de 24.700 millones si Estados Unidos decide romper relaciones comerciales con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sólo en lo que respecta a las exportaciones, España dejaría de ingresar alrededor de 16.700 millones. Además, perdería 7.000 millones en inversiones estadounidenses y 1.021 millones en automoción.

En cuanto al gas natural, 111.696 GWh se quedarían por el camino, lo que supone perder el 30% de todo el gas que se consume en España. Por último, en lo que respecta al petróleo, EEUU aportó el año pasado a nuestro país el 15,2% de todo el crudo importado, unos 9,9 millones de toneladas de enero a diciembre.