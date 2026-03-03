Ir al gimnasio en Andalucía te puede salir gratis: cómo desgravar el gasto en la declaración de la Renta 2025

Apuntarse al gimnasio suele ser una de esas decisiones que se toman con ganas, pero que mes a mes se nota en el bolsillo. Tenemos que pagar cuotas, pero a esto se le puede sumar la renovación anual o cualquier extra que contratemos de modo que cuando se suman los pagos, la cifra final no es pequeña. Sin embargo, en Andalucía parte de ese gasto del gimnasio puede volver cuando llegue el momento de hacer la declaración de la Renta.

La Junta de Andalucía ha aprobado una deducción autonómica en el IRPF que permite desgravar un 15 % de lo pagado por actividad física. No cubre todo el importe, pero sí que puede suponer un ahorro de hasta 100 euros al año por contribuyente. La medida aparece recogida en la Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto andaluz para 2026, ya publicada en el BOE. Con este paso, Andalucía se suma a otras comunidades que han empezado a introducir incentivos fiscales vinculados al deporte.

Cómo desgravar el gasto del gimnasio la declaración de la Renta 2025

La regla general es que el contribuyente puede deducirse el 15 % de las cantidades abonadas en concepto de cuotas de gimnasio o entidades deportivas durante el periodo impositivo. Sin embargo existe un límite máximo ya que la deducción no puede superar los 100 euros anuales por persona, así que poniendo ejemplos concretos, si pagas 50 euros al mes por tu gimnasio, al cabo del año habrás desembolsado 600 euros. El 15 % de esa cantidad son 90 euros, que es lo que podrías deducirte en la parte autonómica de tu declaración.

Si la cuota es más alta y llegas a 900 euros anuales, el 15 % serían 135 euros. En ese caso, aunque el cálculo supere los 100 euros, solo podrás aplicar el máximo permitido, que son esos 100 euros. No es un ingreso directo en tu cuenta, sino una reducción de la cuota autonómica del IRPF. Aun así, supone pagar menos impuestos.

Qué tipo de gastos entran en la deducción

No todo lo relacionado con el deporte es deducible. La norma habla de cuotas de pertenencia o adhesión. Es decir, pagos periódicos que permiten acceder a gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, federaciones o secciones deportivas de otras entidades. La clave es que se trate de actividad física o práctica deportiva continuada. Comprar ropa deportiva, material o apuntarse a una actividad puntual no entra dentro de esta deducción. En la práctica, lo habitual será que entren las cuotas mensuales o anuales del gimnasio, así como las de clubes deportivos en los que se esté inscrito de forma regular.

Puedes incluir a tu pareja y a tus hijos

Una de las partes menos conocidas de la medida es que no se limita únicamente al titular de la declaración. También se puede aplicar por los gastos del cónyuge o pareja de hecho inscrita y por aquellos familiares que generen derecho a mínimos por descendientes o ascendientes.Esto significa que si pagas el gimnasio de tu hijo o de tu pareja, podrás aplicar la deducción siempre que hayas sido tú quien haya asumido el gasto.

En caso de que varias personas hayan pagado el mismo servicio, cada una podrá deducirse la parte que haya abonado, respetando siempre el límite de 100 euros por contribuyente. Además, no existe un límite de renta para beneficiarse de esta deducción. No está restringida a determinados niveles de ingresos.

Qué debes tener en cuenta antes de aplicarla

Como ocurre con cualquier ventaja fiscal, es importante poder justificar el gasto. Será necesario haber pagado efectivamente las cuotas y conservar recibos o justificantes por si la Administración solicita acreditación. La deducción se aplicará en el tramo autonómico del IRPF correspondiente a Andalucía cuando se presente la declaración de la Renta. Conviene revisar bien los datos antes de confirmar el borrador, ya que las deducciones autonómicas no siempre se aplican automáticamente si no se introducen correctamente.

Andalucía ya no es la única

Con esta incorporación, Andalucía se convierte en la cuarta comunidad autónoma en reconocer fiscalmente la práctica físico-deportiva, junto a La Rioja, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Cada territorio establece sus propios porcentajes y límites, pero el planteamiento es similar y es el de utilizar la fiscalidad autonómica como herramienta para fomentar hábitos saludables. Hace apenas unos años este tipo de incentivos no existía. Ahora empiezan a consolidarse en distintas regiones.

Cien euros no pagan un año completo de gimnasio, pero sí reducen parte del coste real. En un contexto de subida generalizada de precios, cualquier deducción puede suponer un pequeño respiro. Para quienes ya entrenan de forma habitual, la medida no cambia su rutina, pero sí les permite recuperar una parte de lo invertido. Y para quienes estaban dudando si apuntarse, puede ser un aliciente adicional. Ir al gimnasio no va a salir completamente gratis. Pero en Andalucía, a partir de ahora, entrenar puede tener un pequeño premio cuando llegue la campaña de la Renta. Y revisar bien las deducciones autonómicas puede marcar la diferencia entre pagar lo justo o pagar de más.