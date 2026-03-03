Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido todas las denuncias por racismo contra los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El partido de extrema izquierda cuestiona que sean «casos aislados» y pretende señalar este tipo de conductas como algo sistemático de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los diputados de Sumar Fèlix Alonso y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, han presentado una pregunta para respuesta escrita del Gobierno con el objetivo de conocer las «denuncias o investigaciones internas registradas en el último año contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por presuntos delitos de odio, racismo o conductas discriminatorias».

Los colegas de partido de Díaz se han hecho eco de una investigación abierta en el juzgado de Melilla tras una denuncia por un «presunto delito de odio» de seis agentes por «insultos claramente racistas» contra un ciudadano «que estaba desayunando con su familia».

Según indica la iniciativa de Sumar, se abrirá una causa en el Tribunal Superior de Justicia «por un delito contra las libertades». A la vez, la Dirección General de la Policía abrió una información reservada, que se ha detenido a la espera de que el Poder Judicial dicte sentencia.

«Estos hechos resultarían especialmente graves al producirse presuntamente por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargados de proteger los derechos fundamentales y garantizar la convivencia democrática», apostillan los representantes de Sumar.

Búsqueda de «incidentes similares»

Según Sumar, este caso «suscita preocupación sobre la posible existencia de otros incidentes similares». Por otro lado, también señala la necesidad de que se establezcan «medidas de prevención, formación y control interno en materia de lucha contra el racismo y los delitos de odio que se dirigen, además, contra colectivos vulnerables que no siempre tienen capacidad y confianza para denunciar estos hechos».

Por todo ello, Alonso y Santiago han exigido al Gobierno de Sánchez que le informe de «cuántas denuncias o investigaciones internas se han registrado en el último año contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por presuntos delitos de odio, racismo o conductas discriminatorias».

Los representantes de Sumar cuestionan al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska si los hechos descritos «constituyen un caso aislado o existen antecedentes similares en los últimos años dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«Depurar responsabilidades»

Por otro lado, desde la formación magenta pide conocer las «medidas disciplinarias o protocolos de actuación que se aplican actualmente ante conductas de carácter racista o discriminatorio por parte de agentes en activo». En ese mismo sentido, cuestiona «los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades que se han activado» en el caso mencionado.

«¿Qué formación específica en materia de igualdad, antirracismo, prevención de delitos de odio y trato no discriminatorio reciben los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en su formación inicial como continua?», interrogan desde el partido minoritario del Ejecutivo de Sánchez.

Por otro lado, los dos diputados de extrema izquierda elevan a Interior sus dudas de si «todas las posibles víctimas de este tipo de actos racistas y discriminatorios tienen las mismas capacidades para denunciar dichos actos». «¿Qué medidas van a tomarse para facilitar la denuncia a personas que están en situaciones vulnerables o que desconfían del sistema?», concluyen los representantes de Sumar.