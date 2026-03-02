Un senador de Trump tras el veto de Sánchez al uso de las bases españolas: «Ha perdido el rumbo moral»

Lindsey Graham, senador de Estados Unidos, ha retratado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez por su postura ante la ofensiva sobre Irán emprendida por EEUU e Israel el pasado sábado y por su negativa a permitir el uso de las bases europeas para la operación. «Espero que el actual Gobierno español sea una aberración, no la norma», ha dicho el senador por Carolina del Sur en una publicación en sus redes sociales.

«El actual Gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen iraní y sólo tiene críticas hacia Estados Unidos», ha dicho el senador, uno de los más influyentes de Estados Unidos y miembro de alto rango del partido republicano.

Graham ha señalado de este modo la postura del Ejecutivo español. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, criticó el mismo día en el que se inició la ofensiva sobre Irán que Estados Unidos atacará al régimen de los ayatolás de modo «unilateral» y sin el respaldo de la ONU. «Es un atropello a la legalidad internacional», dijo Sánchez durante la alfombra roja de los Goya celebrados el sábado.

«Los españoles sienten una indignación justificada por la invasión de Putin en Ucrania, como es debido. Pero cuando se trata del sufrido pueblo iraní, España parece, en el mejor de los casos, indiferente. En momentos como estos, se descubre la verdadera naturaleza de los aliados», ha dicho el senador, después de que el Gobierno de Sánchez haya negado el apoyo a EEUU para atacar Irán.

La negativa del Ejecutivo ha obligado al Ejército estadounidense a enviar varios aviones cisterna que se encontraban en las bases de Morón de la Frontera y de Rota a países como Alemania, Francia y Reino Unido para participar en el despliegue contra Irán. «La historia marcará la situación de España mientras el presidente de Estados Unidos y otros intentan derrocar al régimen más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial», ha dicho el político estadounidense, que ocupa un lugar en el Senado de Estados Unidos desde el año 2003.

Graham ha recordado también que ya pasó por España durante «los 80» y que sentía «gran admiración por el pueblo español», que en el pasado fue un gran aliado de EEUU. «Durante mi estancia en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a mediados de los 80, cuando fui asignado como fiscal en Europa en pleno apogeo de la Guerra Fría, fui asignado a bases aéreas estadounidenses en España como parte de mis funciones legales. Siento una gran admiración por el pueblo español y han sido grandes aliados en el pasado», ha remarcado el senador de EEUU.