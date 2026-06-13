Los últimos sondeos otorgan al conservador De la Espriella una ventaja de entre siete y diez puntos sobre Iván Cepeda en Colombia. Las últimas encuestas que pueden publicarse legalmente antes de la segunda vuelta de las elecciones de Colombia sitúan a Abelardo de la Espriella por delante de su rival Cepeda con una ventaja de entre siete y diez puntos porcentuales, según los estudios difundidos este viernes.

La encuesta elaborada por Guarumo y Ecoanalítica para Tiempo concede a De la Espriella un apoyo del 52,6%, frente al 45% que obtendría Cepeda. Por su parte, el sondeo realizado por AtlasIntel para Semana amplía la diferencia y sitúa al primero con un 54,4% de intención de voto, mientras que su rival alcanzaría el 44,4%.

Los resultados llegan a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, prevista para el próximo 21 de junio. Son los últimos datos demoscópicos que pueden difundirse antes de la cita con las urnas de acuerdo con las leyes del país.

Además de la intención de voto, la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, preguntó a los ciudadanos por la gestión del presidente Gustavo Petro. Según los resultados, el 25,2% opinó que la gestión del mandatario había sido mala. Solo un 19% describió su labor como muy buena y un 31,3% la consideró buena.

La encuesta destaca que la imagen de Petro, que roza el 50% de apoyo, no se traduce en respaldo electoral para Cepeda, candidato al que apoya el actual presidente colombiano.

La campaña electoral entra en su fase final en un contexto que ha estado marcado por la polarización, la circulación de noticias falsas, decisiones judiciales, la ausencia de debates y las denuncias sobre supuestas compras de votos y acusaciones cruzadas entre los dos aspirantes a la Presidencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado públicamente su apoyo a De la Espriella en los últimos días. Según recoge la información, el mandatario estadounidense aseguró que si gana De la Espriella contaría con el apoyo total de Estados Unidos.