«En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos», así se ha pronunciado el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, después de que Roma insistiese en que sólo se planteará levantar la suspensión del acuerdo Schengen cuando los riesgos disminuyan por completo ante la posibilidad de una nueva entrada masiva en Ceuta prevista para este sábado 15 de agosto.

Tajani ha afirmado que las autoridades valorarán si las «alarmas» sobre una posible entrada de migrantes en Ceuta desde Marruecos «están bien fundadas» para actuar en consecuencia.

«No estamos librando ninguna batalla contra España, simplemente controlamos cuidadosamente las llegadas y ya hemos impedido el paso a personas que no tenían derecho a entrar en Italia. En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven para impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa», ha asegurado Tajani en una entrevista al diario Corriere della Sera.

Además, asegura que los servicios de inteligencia españoles han alertado sobre el riesgo de una nueva oleada de llegadas a Ceuta y, con ello, «la amenaza concreta del terrorismo islamista». «Y si para ellos es evidente, ¿por qué deberíamos subestimarlo nosotros?», ha añadido.

Tajani: «No a medidas como la de Sánchez»

Tajani rechaza que exista un conflicto entre Italia y España y ha asegurado que ambos países tienen «el mismo objetivo»: favorecer los flujos regulares de trabajadores extranjeros. Sin embargo, ha mostrado su rechazo a medidas como la del presidente español, Pedro Sánchez.

«No hay conflicto entre nosotros; tenemos el mismo objetivo: sí a los flujos regulares, incluso a gran escala si es necesario, de trabajadores extranjeros. No a medidas como la de Sánchez sobre amnistías masivas, que incentivan la llegada de personas incluso desesperadas o con malas intenciones», afirma tajantemente Antonio Tajani durante la entrevista.

Las palabras de Tajani se producen apenas días después de que el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, dijera en la comisión parlamentaria que lo «único» que mueve al Gobierno italiano es «la protección de la seguridad nacional». «La decisión de suspender la aplicación del acuerdo Schengen no será revisada antes del 15 de agosto y, en todo caso, solo después de que se hayan excluido completamente los riesgos de seguridad para Italia», afirmó.

El ministro del Interior también defiende que la decisión de Italia se ajusta «plenamente» al derecho europeo y descarta que sea una medida dirigida contra España o cualquier otro socio.

Piantedosi también argumentó que los controles van dirigidos «únicamente a los ciudadanos de terceros países procedentes de fuera de la UE» y que no afectan a los flujos turísticos.

Italia decretó el pasado 31 de julio la suspensión temporal del acuerdo Schengen con controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España. El Gobierno de Pedro Sánchez, tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de estas restricciones, respondió con los mismos controles y hará controles a viajeros de Italia hasta el 7 de septiembre.

La regularización extraordinaria de Sánchez

La medida de Sánchez a la que alude Tajani es la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros mediante real decreto. El texto exige a los solicitantes carecer de antecedentes penales «y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos».

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la regularización como «un acto de coherencia ética y de justicia social» y «uno de los grandes hitos» de la legislatura.

Feijóo, sobre la regularización: «Injusta»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la regularización extraordinaria de inmigrantes de «injusta», «insegura» porque «no hay control suficiente» e «insostenible».

En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo afirmó que el PP está en contra de la norma porque «no es humanitaria» y «alienta a las mafias».