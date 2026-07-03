El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido haber regularizado ya a 140.000 inmigrantes ilegales que no están incluidos en la cifra oficial de solicitantes de regularización masiva. Se trata de las personas que habían iniciado su expediente antes del procedimiento extraordinario que puso en marcha el Ejecutivo socialista. Y es que estas se beneficiaron de una agilización de procesos que se activó de manera paralela a la regularización. Esto significaría que la cifra de personas que normalicen su situación administrativa irregular en España podría superar los casi 1,2 millones, que son las solicitudes que ha recibido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz.

Así lo ha comunicado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en la rueda de prensa de este jueves sobre el balance de la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular tras el cierre del plazo de presentación de solicitudes.

Cancela ha aclarado que las facilidades puestas en marcha por el Gobierno para las personas en situación administrativa irregular han beneficiado de estas medidas excepcionales a quienes «hubieran presentado una solicitud por la vía del arraigo» y «que estuvieran pendientes de resolución» antes de que «entrara el proceso de regularización en vigor». Es decir, que la regularización también ha ayudado a los que ya tenían expedientes abiertos.

Y es que, antes de que este procedimiento se pusiera en marcha, «los plazos no establecían plazos tan ágiles», pero se comprometieron a aplicarles los tiempos que permitieran hacerlo «con la misma agilidad».

Desde entonces, las administraciones «han trabajado también de manera paralela y de hecho se han resuelto cerca de 140.000 expedientes que habían quedado pendientes», ha admitido Cancela, en lo que se denominó como «plan de actuación especial».

Por tanto, la cifra oficial de personas beneficiarias de la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular dada por Elma Saiz es más abultada. La política socialista aseguró que «se han registrado 1.174.978 solicitudes».

Solicitantes antes de la regularización

Por tanto, la cifra definitiva se acerca a los 1,3 millones de posibles regularizaciones, de las cuales 140.000 han sido ya «resueltas positivamente» por tratarse de procedimientos que estaban ya abiertos antes de que se pusiera en marcha la regularización masiva.

Desde Inclusión insisten en que esos procedimientos ya abiertos se han agilizado «para que no se hiciera una discriminación» con los que ya tenían su expediente abierto y «para que no hubiera un problema de derechos». «Es un esfuerzo en conjunto», se ha vanagloriado Cancela.

En todo caso, la cifra supera en mucho los datos iniciales ofrecidos por el Gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, en una nueva carta a la ciudadanía, aseguró que las personas que podrían beneficiarse de la regularización serían «menos de 500.000» a pesar de los informes de Funcas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o los sindicatos policiales aseguraban que serían más cercanas al millón.

Sin embargo, Cancela ha insistido en que tenían «que prever distintas opciones». «Debíamos estar preparados para dar distintas respuestas», ha aclarado que estaban «preparados» para que los solicitantes de regularización fueran «más de un millón».

«Los recursos se dimensionaron», ha apostillado la secretaria de Estado y se ha jactado de que «la coordinación con los ministerios» ha funcionado «de forma óptima». Y ha zanjado que se han «ido adaptando a las distintas situaciones».

Hasta ahora, de esas casi 1,2 millones de solicitudes, sólo se han «resuelto positivamente» unas 11.000, tal y como han detallado desde el Ministerio.

En la rueda de prensa de Inclusión sobre el balance del proceso extraordinario de regularización también han participado la secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, así como la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez.