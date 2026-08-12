Aaron T. Beck, psiquiatra estadounidense y creador de la terapia cognitiva: «La forma en que interpretamos una situación determina cómo nos sentimos y cómo actuamos»

Aaron Temkin Beck fue un psiquiatra estadounidense considerado uno de los principales impulsores de la terapia cognitiva y una figura fundamental en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Nacido en Providence, Rhode Island, el 18 de julio de 1921, estudió en la Universidad de Brown y posteriormente se graduó en Medicina en la Universidad de Yale.

Durante su trabajo como psiquiatra en la Universidad de Pensilvania, Beck comenzó a cuestionar algunos planteamientos del psicoanálisis y desarrolló nuevas investigaciones sobre la depresión. Sus estudios le llevaron a observar que las personas con depresión experimentaban pensamientos negativos espontáneos relacionados con ellas mismas, el mundo y el futuro. A partir de estas observaciones desarrolló la terapia cognitiva, basada en la idea de que la interpretación de los acontecimientos influye directamente en las emociones y en las conductas.

La terapia cognitiva de Aaron T. Beck

La terapia cognitiva de Beck parte de una idea esencial: la manera en la que pensamos sobre lo que nos ocurre puede influir directamente en nuestras emociones y en nuestra forma de actuar. Por este motivo, no siempre es el acontecimiento en sí mismo el que provoca nuestro malestar, sino la interpretación que hacemos de él.

Por ejemplo, si una persona recibe una crítica en su trabajo puede pensar que ha cometido un error, va a tratar de corregirlo y aprender de ello. Sin embargo, otra persona ante esa misma situación podría pensar que es un fracaso y no sirve para ese trabajo. El hecho es exactamente el mismo, pero la interpretación cambia y, con ella, también la respuesta emocional y conductual. La terapia cognitiva de Beck trata precisamente de detectar esos pensamientos automáticos, analizarlos y cuestionar aquellos que resultan poco realistas o excesivamente negativos.

Modelo cognitivo de Beck

El modelo cognitivo de Beck sostiene que nuestras emociones y nuestras conductas no están determinadas únicamente por los acontecimientos que vivimos. Entre lo que sucede y la respuesta que damos existe un elemento fundamental: la interpretación que hacemos de aquello que está ocurriendo. De manera sencilla, el modelo cognitivo de Beck se puede resumir en una secuencia:

Ocurre una situación o acontecimiento. La persona realiza una interpretación y aparece un pensamiento automático. Ese pensamiento provoca o modifica una determinada emoción. La emoción influye posteriormente en la conducta.

Este esquema permite comprender por qué dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente ante una misma experiencia. La interpretación subjetiva puede hacer que una situación se perciba como una amenaza, un fracaso o, por el contrario, como una oportunidad para aprender.

Las distorsiones cognitivas Beck son formas de interpretar la realidad que pueden resultar sesgadas o poco ajustadas a los hechos. Todas las personas pueden experimentar este tipo de pensamientos ocasionalmente, especialmente durante momentos de estrés o preocupación. El problema aparece cuando estos patrones se repiten con frecuencia y terminan afectando al estado emocional y al comportamiento.

Por ello, dentro de la terapia cognitiva de Beck, reconocer estas distorsiones constituye una parte importante del proceso terapéutico. Identificarlas permite analizar de dónde procede un pensamiento y comprobar si existen otras maneras de interpretar una determinada situación.

En definitiva, comprender cómo funciona la terapia cognitiva de Beck permite entender mejor la conexión entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Sus principios ponen el foco en identificar pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas Beck para favorecer interpretaciones más flexibles, realistas y equilibradas, algo que puede contribuir al bienestar emocional y a una mejor manera de afrontar determinadas situaciones de la vida cotidiana.

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