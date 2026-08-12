Los mejores memes del eclipse solar de hoy en España que están arrasando en redes

Hace meses que venimos hablando del 12 de agosto y por fin hoy ha llegado el día. España entera está ya pendiente del eclipse solar total que va a recorrer la península ibérica desde La Coruña hasta Baleares dando inicio al histórico Trío Ibérico, una sucesión de eclipses que empieza este miércoles de 2026 y que acabará en enero de 2028.

No se habla de otra cosa hoy en España. Las gafas homologadas, cuándo es seguro quitárselas, cómo comprobar si estoy en la franja de totalidad del eclipse y decenas de cuestiones que surgen en días tan especiales como el de hoy.

Hacía más de 100 años que España no vivía un eclipse solar total y eso se nota en el ambiente. Y como no podía ser menos, en las redes sociales hoy el monotema no podía ser otro. Noticias, recomendaciones, hilos de curiosidades y los ya famosos memes copan hoy redes sociales como X, Instagram, Facebook o TikTok.

El humor es sello de identidad español y en un día como hoy los memes no podían faltar. Marcos Llorente y sus gafas para ver el eclipse ha sido una de las imágenes más repetidas en los últimos días, también las dudas acerca de qué pensarán hoy los terraplanistas o las posibles consecuencias de los que no saben cuándo hay que quitarse las gafas homologadas son algunas de las bromas más recurrentes que nos encontramos hoy.

Las gafas que NO usar durante el eclipse. pic.twitter.com/EU8CeP9wfZ — Netflix España (@NetflixES) August 10, 2026

ya tengo mis gafas listas para ver el eclipse, a ver si tiene cojones a quemarme ahora pic.twitter.com/kSPWGhgq35 — Vaque (@vaqu333) August 12, 2026

Un resumen del eclipse 😅 pic.twitter.com/rFk42GIi7M — gema (@gemabbcc) August 11, 2026