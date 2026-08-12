Mientras España lleva años preparándose, en Holanda tienen que recurrir a enfriar con agua sus puentes para que no se derrumben con el calor

La llegada del verano y, por consecuencia, la llegada de las altas temperaturas suponen un peligro para los seres vivos. Los golpes de calor en personas y animales son recurrentes, pero no son los únicos que sufren las consecuencias del calor.

Los materiales de construcción son otra de las víctimas a las cuales el calor les afecta, pudiendo provocar grandes daños. Algunas construcciones de países del norte de Europa se están encontrando con la problemática de que los materiales de edificaciones históricas no están preparados para aguantar las cada vez más altas temperaturas. Los bomberos de Países Bajos han recurrido al riego de los puentes con el fin de disminuir las temperaturas y evitar las dilataciones.

El calor y las consecuencias en las edificaciones

Las obras públicas de Países Bajos se han proyectado históricamente bajo un clima templado y frío. Ante la llegada de las altas temperaturas provocadas por el cambio climático, surgen diversos problemas.

El calor dilata materiales como los de las juntas de las infraestructuras. Las juntas son de un tamaño menor al necesario para absorber el calor que soportan en las últimas semanas. El acero también sufre dilatación; los componentes mecánicos de los puentes móviles se bloquean y no pueden abrirse ni cerrarse de forma segura.

Los materiales elastoméricos, gomas y resinas que sellan estas juntas se reblandecen con el sol directo, comprometiendo la estabilidad y la rodadura.

Diseño de España

España, situándose más cerca del ecuador, fue previsor años atrás. España lleva décadas diseñando carreteras e infraestructuras bajo las normativas térmicas sumamente estrictas debido a su clima.

Los puentes de España cuentan con juntas de dilatación modulares y de neopreno reforzado calculadas para absorber grandes movimientos expansivos. Los betunes y mezclas asfálticas del sur de Europa emplean polímeros con puntos de reblandecimiento mucho más elevados.

Alternativas para Países Bajos

Aunque el riego con barcos de bomberos o sistemas de riego de bombeo temporal ha sido común, el país busca alternativas más sostenibles. Se está intentando en la actualidad implementar amoladoras angulares para rebajar los márgenes metálicos de los puentes obstruidos, evitando el gasto masivo de agua y el impacto medioambiental del enfriamiento constante.