Arnold Schwarzenegger (79 años): «Solo recuerda que no puedes subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos»

Ganó siete veces Mister Olympia, fue el actor mejor pagado de Hollywood y ostentó durante dos mandatos el puesto de gobernador de California. A sus 79 años, a Arnold Schwarzenegger le quedan pocas cosas por hacer, pero no por ello ha dejado de cultivar su cuerpo a través de una disciplina tan legendaria como los propios personajes que interpretó en el celuloide. Es precisamente esa experiencia la que le ha llevado a dejarnos lecciones de vida que cobran sentido por su historial de sacrificio, esfuerzo y trabajo duro. Porque, como bien ha mencionado en más de una ocasión, uno «no puede subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos».

Para la estrella de origen austriaco, el entrenamiento en la vida es innegociable. Y eso vale tanto para el levantamiento de pesas como para la práctica de cualquier deporte o profesión. Por eso, esa cita resume a la perfección su filosofía de vida. Un estilo enérgico en el que nadie consigue nada sin exponer sus manos. Para él, estas lucharon contra los callos de la halterofilia, el polvo de la construcción e incluso sujetaron los libros que le llevaron a aprender un nuevo idioma.

Sin agua corriente, luz ni calefacción

En una meca del cine cada vez más dominada por la cultura del nepo baby, conviene recordar que algunos de los grandes ídolos del cine de los 80 y de los 90 alcanzaron la fama desde un origen precario. En concreto, Schwarzenegger nació en Thal en 1947, una diminuta localidad de Austria.

La casa de su niñez no podía ser más humilde. Allí no había agua corriente, ni luz ni calefacción. Aquí entró en juego la estricta y controvertida disciplina militar impuesta por el patriarca de la familia. Un jefe de la policía local que los sometía tanto a él como a su hermano a castigos físicos, como por ejemplo el de hacer flexiones si querían ganarse el derecho a desayunar.

Lejos de derrumbarse, a los 15 años se dio cuenta de que nadie iría a rescatarlo. Si Arnold buscaba cambiar su vida, debería «sacar sus manos de los bolsillos» y comenzar a moldear su realidad. Empezando, por supuesto, por su pasión por el culturismo.

Llegó a Estados Unidos con simplemente una bolsa de deporte

En 1968, Schwarzenegger llegó a Estados Unidos con una simple bolsa de deporte, sin dinero y sin conocer el idioma. Condición que le llevó a aplicar toda esa activación ética de trabajo que había aprendido en su adolescencia. El ganador del Globo de Oro trabajó en la construcción, dio clases nocturnas y comenzó a invertir en inmuebles con el dinero que obtenía de su trabajo en la obra y del culturismo.

El actor de Terminator (1984) tuvo que luchar contra los prejuicios de su físico y un acento con el que le auguraban una corta carrera en la industria audiovisual. El esfuerzo le dio la razón, pero su actitud, trabajo y sentido del esfuerzo no han cambiado.

En 2028 regresará a uno de sus papeles más legendarios: King Conan llegará a los cines en 2029, con un Schwarzenegger manteniendo todavía un físico impoluto.