Lucía Pombo desvela el problema que sufre su hija Lola: «Se atraganta y se atora»

Lucía Pombo ha reaparecido en redes sociales semanas después de convertirse en madre por primera vez para compartir con sus seguidores una de sus principales preocupaciones desde el nacimiento de su hija, Lola Belén. La influencer dio la bienvenida a su primera hija junto a Álvaro López Huerta el pasado 22 de julio, después de un parto inducido en la semana 41 de embarazo. Desde entonces, su actividad en redes sociales ha disminuido considerablemente, algo que ella misma ha explicado con naturalidad: ahora toda su atención está centrada en la pequeña.

La maternidad está dejando a Lucía Pombo momentos especialmente felices, pero también situaciones para las que reconoce que nadie puede estar completamente preparado. «Aunque te lo cuenten, no te va a preparar para nada», ha confesado a través de sus historias de Instagram, donde ha querido mostrar también la cara menos idílica de sus primeros días como madre.

La preocupación de Lucía Pombo con su bebé

La creadora de contenido ha lanzado un mensaje a sus seguidores para recordar que lo que comparte en redes sociales no representa necesariamente todo lo que ocurre en su día a día. «Que no os engañen los momentos idílicos que subo en redes sociales», ha señalado. Y es que, como explica, hay muchos instantes de la maternidad que sencillamente no tiene tiempo de grabar ni publicar: «El momento cólico, vómito, grito, llanto, no dormir…»

En concreto, una de las principales preocupaciones de Lucía en estos momentos está relacionada con la alimentación de Lola Belén. Según ha explicado, la pequeña come con mucha ansiedad y durante las tomas llega a atragantarse y a atorarse, además de sufrir numerosos gases. Una situación que, según cuenta, ya se producía cuando la niña era recién nacida y que continúa generándole preocupación.

«Se atraganta, se atora y le entran muchísimos gases», ha explicado. La influencer reconoce que está intentando encontrar una solución y que, hasta ahora, ha probado diferentes alternativas. «He cambiado ya de biberones cuatro veces, de tetinas otras tres», ha relatado, dejando claro que no sabe qué más puede hacer para conseguir que las tomas sean más cómodas para su hija.

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Lucía también ha adelantado que está buscando asesoramiento profesional para tratar de entender qué ocurre. «El día 14 voy al osteópata, voy al pediatra», ha contado. Una situación que describe como especialmente complicada porque «no es placentero, se atraganta y yo ya no sé qué hemos de hacer».

A pesar de esta dificultad, Lucía Pombo ha querido tranquilizar a quienes siguen su experiencia como madre primeriza. Según explica, este es «el único problema que está teniendo Lola» y asegura que, por lo demás, la pequeña «es una niña que se porta muy bien».

Con apenas unas semanas de maternidad, Lucía ha decidido mostrar también esta parte de su experiencia, alejándose de la imagen perfecta que en ocasiones proyectan las redes sociales. Entre momentos idílicos, noches sin dormir y preocupaciones propias de una madre primeriza, la influencer afronta ahora una nueva etapa de su vida mientras busca la mejor manera de que Lola Belén pueda disfrutar de sus tomas con mayor tranquilidad.