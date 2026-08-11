Anabel Pantoja comparte su rutina con su hija Alma y las redes se le echan encima: «¿Qué le pasa en la barriga?»

Anabel Pantoja ha vuelto a convertir su vida familiar en contenido para sus seguidores. La creadora de contenido ha compartido en Instagram un vídeo titulado «Un día con Alma», en el que muestra diferentes momentos de su rutina junto a su hija. Una publicación aparentemente cotidiana y entrañable que, sin embargo, ha terminado generando una importante conversación en los comentarios. Y esta vez, el foco no se ha puesto únicamente sobre Anabel, sino también sobre la alimentación, el aspecto físico y los cuidados de la pequeña, con algunos mensajes especialmente duros.

La sobrina de Isabel Pantoja acostumbra a compartir con su comunidad buena parte de su día a día, especialmente desde que se convirtió en madre. Alma ocupa un lugar protagonista en sus redes sociales y son habituales las imágenes y vídeos en los que Anabel muestra momentos de juego, paseos, comidas o planes familiares. En esta ocasión quiso hacer algo más elaborado y recopilar diferentes escenas de una jornada junto a la niña, pero la publicación no ha tardado en llenarse de opiniones no solicitadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Entre los comentarios que aparecen en la publicación hay varios usuarios que ponen el foco directamente en la alimentación de la menor. Algunos cuestionan qué come la niña, mientras otros hacen observaciones sobre su barriga. «¿Qué le pasa en la barriga?», escribe una usuaria en uno de los comentarios que más interacciones ha acumulado. Otro mensaje llega incluso a recomendar a Anabel que se ponga «a régimen», mientras que otros usuarios realizan comentarios sobre la ropa o el aspecto físico de la pequeña.

La publicación también ha recibido críticas dirigidas directamente a Anabel. «Dedícate a otra cosa», le reprocha una usuaria, mientras otra considera que debería estar «trabajando» en lugar de mostrar su vida en redes. «Podía salir algún día trabajando de verdad», puede leerse en otro de los mensajes que aparecen en la captura compartida por Anabel.

El tono de algunos comentarios ha provocado también la reacción de otros seguidores, que han salido en defensa de la creadora de contenido y, especialmente, de la menor. «Cada uno tiene el cuerpo que tiene y punto», recuerda una usuaria, que añade una reflexión sobre la presión estética y apunta que muchas veces son las propias mujeres quienes terminan criticándose entre ellas. Otro comentario va en una dirección similar: «Qué triste leer algunos comentarios, amargados. Qué triste debe ser no ser feliz».

Sea como fuere, lo cierto es que Anabel ha decidido compartir estos comentarios a modo de reivindicación, dejando que sean las propias palabras de los usuarios las que hablen por sí solas. La influencer ha recopilado algunas de las críticas recibidas en su publicación y las ha mostrado públicamente, poniendo el foco en el tono y en el tipo de observaciones que algunos seguidores se sienten con derecho a hacer sobre su vida y, especialmente, sobre su hija.