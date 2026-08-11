Los expertos en climatización confirman: «Si no quieres gastar mucho dinero lo mejor es una máquina de conductos»

El experto en climatización José María Rey se ha pronunciado sobre los mejores sistemas en relación calidad-precio para instalar en un hogar en España. La máquina de conductos o la aerotermia, según esta voz autorizada en la materia, son las mejores opciones que pueden elegir los españoles para no realizar un gasto exacerbado durante los meses más calientes en verano o el frío en invierno. Consulta en este artículo todo lo que han dicho los expertos sobre la mejor opción para tener aire frío y caliente.

España sigue instalada en uno de los veranos más calientes de los últimos años y para esta semana de agosto la AEMET también ha avisado de temperaturas al alza. A la espera de la enésima ola de calor de este periodo estival, varios expertos en climatización se han pronunciado sobre los mejores sistemas de refrigeración para que el calor no se traduzca en un pago de más en la factura de la luz. Por ello, han desvelado en el podcast Sector Oficios cuál es la mejor opción que pueden elegir las opciones para obtener aire frío durante el verano y caliente durante el invierno.

Expertos en climatización opinan sobre el ahorro

«Si no te quieres gastar mucho dinero y quieres tener frío y calor, lo mejor es una máquina de conductos», afirmó José María Rey durante esta entrevista en la que hace un repaso a su trayectoria en el mundo de la climatización y también cuenta todos los sinsabores sobre un oficio que, como sucede con todo en España, se ve martirizado por la alta tasa impositiva del Gobierno de Pedro Sánchez.

Más allá del emprendimiento, estos expertos en climatización también informan sobre las mejores opciones que pueden elegir los ciudadanos españoles en lo que respecta a las herramientas para

“Una fórmula muy buena si no te quieres gastar mucho dinero y quieres tener frío y calor es una máquina de conductos», vuelve a repetir José María Rey, que deja claro que «lo bueno que tienen los conductos es la homogeneidad que te da en toda la casa».

«Para mí funciona muy bien. El problema es que la gente no sabe usar los equipos de aire acondicionado. Piensan que hay que apagarlos. Son aerotermias. Lo que hay que hacer es programar una temperatura ideal y dejarlo que trabaje», afirma antes de poner el foco en otro sistema que puede representar una buena opción para las personas que tengan capacidad económica de hacer una inversión principal superior: la aerotermia.

«Si tienes más capacidad, el suelo radiante con aerotermia va superbién. Es lo ideal la aerotermia», afirma sobre este sistema que, según los expertos de Leroy Merlín, «es una solución renovable que permite satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, de manera económica y respetuosa con el medioambiente». Este sistema permite extraer hasta el 75% de la energía del aire exterior.

José María Rey también informa sobre otros sistemas como las tradicionales calderas, que hoy son más descartados. «La fórmula de calefacción con caldera de gas o gasoil y yo creo que es lo más descartado», informa a la vez que deja claro que «lo que más demanda la gente es aerotermia o la máquina de conductos de frío y calor».