Una panadera sobre cómo conservar el pan en verano para que dure más tiempo: “Olvídate de las bolsas de plástico”

Beatriz Echeverría se ha convertido en los últimos tiempos en la panadera más viral de España por las publicaciones que realiza desde hace años en YouTube, donde desvela todos los trucos para crear el mejor pan. La fundadora de El horno de Babette también ha desvelado el secreto para conservar mejor este producto durante los meses de verano y también ha avisado sobre el elemento que debemos evitar para que dure más de la cuenta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los secretos del pan en verano.

¿Cómo conservar el pan en verano? Esta es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos cuando se presentan ante las sobras de uno de los alimentos más utilizados en la cocina española. Porque, pese a que los nuevos hábitos nutricionales hagan de menos esta práctica, este elemento suele estar presente encima de la mesa de millones de hogares españoles en comidas y cenas. Y en verano y las libertades que nos concedemos durante la época vacacional, aún más.

Por ello, la panadera estrella de las redes sociales, Beatriz Echeverría, ha desvelado un pequeño truco para conservar el pan unos días de más y que no se ponga malo con las altas temperaturas. Así también evitaremos algo muy común hoy en día y es congelar el pan y después darle un punto de horneado. La fundadora de El horno de Babette habla para las personas que quieran conservar el pan y que no pierda propiedades días después de haber salido del horno.

El truco para conservar el pan en verano

«Para conservar el pan fresco hasta cinco días en verano, no uses bolsas de plástico, mejor un paño», afirma esta panadera experta en la materia, que avisa sobre los peligros de colocar las barras de pan en bolsas de plástico, algo que también es un hábito muy extendido en nuestro país. El truco está en utilizar un paño limpio de lino o algodón, ya que este tejido permite que el pan de masa madre respire y mantenga la humedad adecuada y tanto la corteza como la miga puedan durar más tiempo.

Eso sí, Beatriz Echeverría también avisa de que el paño se tendrá que lavar con jabón neutro para que los olores de los suavizantes no lleguen al pan. De esta forma se podrá conservar la vida del pan de masa madre hasta unos cinco días sin la necesidad de pasar por el congelador. Para ello, antes de cortarlo, tendrá que estar sobre una rejilla y, muy importante: no habrá que meter el cuchillo mientras esté caliente. Una vez realizado el corte de la hogaza, la parte del corte tendrá que ser tapada, ya sea por un paño o bien que quede boca abajo contra una tabla de madera.

La fundadora de El horno de Babette recomienda llevar a cabo estas tareas para evitar que las hogazas de pan de masa madre pierdan textura por la zona de la corteza y la miga se convierta en goma. Esto ocurre por la llamada recristalización de los almidones que se lleva a cabo al enfriarse el pan y hace que este producto se endurezca con el tiempo. Para ello, además de los trucos que ha desvelado esta experta en la materia, también habrá que mantenerlo alejado del sol directo, fuentes de calor, alimentos con olores intensos y de las corrientes de aire. Para ello se recomienda el uso de una panera que permita mantener la humedad que necesita la corteza y la miga para seguir conservando sus nutrientes.