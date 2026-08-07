Solomillo de Duroc: las mejores recetas para cocinarlo tierno y jugoso

Preparar un buen solomillo de cerdo Duroc en casa tiene su técnica y hay que conocerla. Si buscas ese punto exacto donde la carne se deshace al contacto con el cuchillo pero retiene todos sus jugos, conviene entender con qué trabajamos. Este tipo de carne destaca por una infiltración de grasa intramuscular envidiable que supera por completo al cerdo blanco convencional. No hace falta complicarse con técnicas de alta cocina para triunfar; basta con respetar la pieza y controlar los tiempos.

Este plato es delicioso incluso sin condimentos adicionales; prueba a hacerlo en diferentes ocasiones con distintos condimentos para descubrir lo que te gusta más. Siguiendo con más ideas, no te pierdas esta receta de solomillo en salsa de la abuela. Para una carne más magra y saludable, prueba el solomillo de pavo al horno.

Ingredientes

Una pieza entera de solomillo de cerdo Duroc (aproximadamente 600 gramos).

Aceite de oliva virgen extra.

Tres dientes de ajo (machacados, manteniendo la piel).

Una ramita de romero fresco.

Sal en escamas.

Pimienta negra recién molida.

Un chorrito de vino blanco seco.

Cómo hacer solomillo de Duroc paso a paso

Saca la carne de la nevera media hora antes de cocinarla. Esto es clave para que pierda el frío interior. Salpimienta la pieza por todos sus costados sin miedo. Calienta una sartén de fondo grueso a fuego vivo con el aceite. Cuando humee un poco, coloca el solomillo y dóralo dos o tres minutos por cada cara hasta conseguir una costra crujiente y dorada. Baja el fuego a media potencia, incorpora los ajos aplastados junto al romero y vierte el vino blanco. Deja que el alcohol se evapore mientras bañas la carne constantemente con sus propios jugos usando una cuchara. Pasa la sartén directamente al horno precalentado a 180 grados durante 10 minutos. Al sacarlo, déjalo reposar sobre una tabla de madera cinco minutos antes de cortarlo en medallones; este descanso es sagrado para que los jugos se redistribuyan.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto reside en respetar los tiempos de horno. El Duroc tolera un punto ligeramente rosado en el centro, lo que garantiza una jugosidad tremenda; pasarse de rosca equivale a arruinar una pieza noble. Usa una sartén apta para horno para no desperdiciar ni una gota del jugo que suelta al sellarse.

Variantes de la receta

Si prefieres prescindir de la sartén para buscar una textura melosa a fuego lento, prueba a cocinarlo envuelto en una reducción de zumo de naranja y miel. Otra opción fantástica consiste en abrir la pieza en libro, rellenarla con jamón serrano y pimientos del piquillo, atarla con hilo de cocina y dorarla en rodajas gruesas.

Con qué acompañar solomillo de Duroc

Unas patatas panaderas horneadas despacio con cebolla juliana son el matrimonio perfecto. Si buscas un contraste más fresco, una ensalada de brotes tiernos con frutos secos y una vinagreta de mostaza equilibra de maravilla la grasa infiltrada del cerdo.

Cómo conservar solomillo de Duroc

Los medallones sobrantes aguantan perfectamente en un recipiente hermético dentro de la nevera durante tres días. Para recalentarlos sin estropear la textura, hazlo a fuego muy lento en una sartén con un par de cucharadas de caldo, evitando el microondas a toda costa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 380 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea y casera

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal