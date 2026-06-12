Crema fría de melón con Thermomix: receta en 2 minutos con jamón y menta

Esta receta de crema fría es ideal para cuando suben mucho las temperaturas. El jamón añade un toque salado que equilibra el conjunto, mientras que la menta aporta frescor y un aroma muy agradable. La clave está en elegir un melón maduro y servir la crema bien fría. A partir de ahí, todo es bastante sencillo.

Ingredientes de la crema fría de melón con Thermomix

La combinación de melón, jamón y menta funciona especialmente bien porque juega con contrastes muy marcados. El dulzor de la fruta encuentra equilibrio en el punto salado del jamón, mientras que la menta aporta una sensación fresca que encaja perfectamente con los días más calurosos del año.

Para preparar esta receta necesitarás aproximadamente un kilogramo de melón limpio, unas hojas de menta fresca, jamón serrano para decorar y una pizca de sal si fuera necesaria. Algunas versiones incorporan un chorrito de aceite de oliva virgen extra, aunque no es imprescindible.

La calidad del melón influye más que cualquier otro ingrediente. Merece la pena dedicar unos minutos a escoger una pieza madura y aromática.

Qué variedad de melón usar: piel de sapo vs cantalupo vs Galia

Las tres variedades funcionan bien, pero ofrecen resultados ligeramente distintos.

El piel de sapo suele ser la opción más utilizada en España. Tiene mucha pulpa, un dulzor equilibrado y bastante jugosidad. El cantalupo aporta un aroma más intenso y un color anaranjado muy atractivo. El Galia, por su parte, suele resultar especialmente dulce cuando está en su punto.

El truco de meter el melón frío de la nevera

Si el melón pasa varias horas en la nevera antes de triturarlo, la crema sale prácticamente lista para servir. No hace falta añadir hielo, algo que podría diluir el sabor de la fruta.

Además, la textura suele resultar más agradable cuando todos los ingredientes parten de una temperatura baja.

Cómo hacer crema fría de melón con Thermomix paso a paso

Hay algunos detalles que ayudan a conseguir un resultado más fino.

Velocidades y tiempos exactos

Introduce el melón troceado en el vaso junto con las hojas de menta. Programa 1 minuto a velocidad progresiva 5-10. Para una crema más fina, da 20 segundos más a velocidad 10.

Cómo conseguir la textura perfecta: más o menos espesa

La cantidad de agua natural del melón determina gran parte de la textura final. Si la crema queda demasiado líquida, puede añadirse un poco más de pulpa de melón o incluso una pequeña cantidad de yogur natural. Si, por el contrario, resulta excesivamente espesa, basta con incorporar unas cucharadas de agua fría y volver a triturar unos segundos.

Lo mejor es ajustar la consistencia al gusto personal. Algunas personas prefieren una crema casi bebible; otras buscan una textura similar a la de un gazpacho espeso.

Variantes de la crema de melón con Thermomix

Una de las ventajas de esta receta es que admite pequeñas modificaciones sin perder su esencia.

Crema de melón con menta y limón

Añadir unas gotas de zumo de limón potencia la sensación de frescor y ayuda a equilibrar el dulzor de algunas variedades de melón.

Crema de melón con yogur: versión más cremosa

El yogur natural aporta cuerpo y suavidad. Esta variante suele gustar especialmente a quienes prefieren cremas más consistentes.

Lo ideal es utilizar yogur natural sin azúcar para mantener el equilibrio de sabores.

Crema de melón con jamón crujiente al microondas

Mete lonchas de jamón entre hojas de papel de cocina y pon el microondas al máximo.

Una vez frío, se rompe en pequeños trozos y se distribuye sobre la crema justo antes de servir.

Con qué decorar y servir la crema fría de melón

Además del jamón crujiente, funcionan muy bien unas hojas de menta fresca, unas gotas de aceite de oliva virgen extra o pequeños dados de melón.

También puede servirse en vasos individuales como aperitivo. Es una presentación sencilla, fresca y muy apropiada para comidas de verano o reuniones informales.

Crema de melón sin Thermomix: cómo hacerla con batidora

Una batidora de vaso o una batidora de mano permiten obtener un resultado muy parecido. El procedimiento es exactamente el mismo: triturar el melón bien frío junto con la menta hasta conseguir una mezcla homogénea.

Si se busca una textura especialmente fina, siempre puede pasarse la crema por un colador antes de servir.

Cuánto aguanta la crema de melón en la nevera

Al tratarse de una preparación elaborada con fruta fresca, lo más recomendable es consumirla el mismo día.

Aun así, bien conservada en un recipiente hermético dentro de la nevera suele mantenerse en buenas condiciones durante unas 24 horas. Algunas personas la conservan algo más de tiempo, aunque el sabor y el aroma empiezan a perder intensidad.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de refrigeración: 1 hora (opcional)

Tiempo total: 10 minutos + enfriado

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada por ración:

Calorías: 140-180 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 18 g

Calorías totales de la receta: aproximadamente 560-720 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Entrante, primer plato o cena ligera