Dani García, chef con 3 Estrellas Michelin, reivindica este plato tradicional andaluz: «Gustativamente es brutal»

Reivindica este plato tradicional andaluz Dani García, un chef con 3 Estrellas Michelin que no duda en buscar los orígenes de un plato especial. En estos días en los que cada bocado cuenta, podremos disfrutar de un plato maravilloso de esos que no se olvidan. Vamos a rescatar un plus de buenas sensaciones en estos días en los que realmente cada pequeño gesto se convierte en una obra magna en la cocina. Nos refugiamos en unos fogones que pese al calor pueden darnos más de una alegría inesperada.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos por delante y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de estos cambios que tenemos por delante y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente esas recetas tradicionales pueden convertirse en un descubrimiento especial. Es hora de saber qué es lo que podemos preparar con una materia prima de lo más especial, nada más y nada menos que un cerdo ibérico que puede quedar enmarcado en una receta espectacular.

Gustativamente es un plato brutal

Tenemos la suerte de disponer de una serie de ingredientes en nuestra cocina que pueden darnos una combinación de sabores espectacular. Un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos descubrir, en unas jornadas en las que cada sabor impacta de forma positiva.

Volvemos a los sabores de antes, esos que nos desatan más de una lágrima de nostalgia, pensando en aquellas que ya no están, pero también en unos tiempos que parecían mucho mejores. En muchos aspectos, pero sobre todo en una cocina en la que la materia prima era muy diferente.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Estaremos muy pendientes de este tipo de recetas que son claves para sumergirnos de lleno en una combinación clave de sabores.

Hay un ingrediente muy nuestro que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, la carne de cerdo que puede acabar siendo la mejor opción de una mesa de esas que no se olvida con facilidad. Dani García nos explica cómo cocinar una buena presa de cerdo ibérico con unas sencillas patatas fritas.

Reivindica Dani García este plato tradicional andaluz

La presa de cerdo ibérico puede convertirse en la mejor opción posible para una mesa de celebración o simplemente darse un capricho. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que todo puede ser posible.

Te presentamos una receta de esas que puede acabar siendo la que nos aportará este básico que puede ser clave. Una buena carne se convertida en el mejor aliado de un plato de esos que impresionan.

Ingredientes:

1 pieza de presa ibérica

1 taza de almendras

1 puerro

1 cebolla

4 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

2 hojas de laurel

Harina

Sal

1 cucharadita de pimienta blanca

Aceite de oliva

Preparación de presa ibérica en salsa de almendras:

Cortar la presa en rodajas no muy finas. Salpimentar. Pasar la carne por harina. Calentar una sartén con un buen chorro de aceite y dorar las rodajas de carne por ambos lados. Reservar. En la misma sartén, sofreír los ajos, el puerro y la cebolla picados. Cuando la cebolla esté transparente, añadir una cucharada colmada de harina. Remover durante dos minutos para que la harina se dore y tome sabor. Colocar el sofrito en el vaso de la licuadora junto con las almendras. Reservar algunas para el final. Triturar todo durante cinco minutos. Poner las rodajas de presa en una cazuela. Incorporar el triturado de almendras, el vino, un poco de agua y el laurel. Salpimentar al gusto. Llevar a fuego medio durante 20 a 30 minutos o hasta que la salsa espese y la carne esté tierna, pero no se deshaga. Poner a punto de sal final. Servir con una guarnición de patatas fritas españolas y algunas almendras enteras por encima. Para que la salsa quede más cremosa se le puede añadir ½ taza de crema de leche en el momento de triturar las almendras.

Acompañarás a esta carne con unas patatas fritas que pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días en los que queremos descubrir la esencia de un plato de esos que impresionan. Un buen aliado de la cocina tradicional que no necesita nada más que una materia prima auténtica.

La carne ibérica tiene denominación de origen y puede darnos un plus de buenas sensaciones en una cocina que vamos a recuperar los sabores más auténticos. Atrévete a probar esta receta queda espectacular.