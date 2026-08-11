Los cocineros vascos coinciden: este ingrediente marca la diferencia para que las almejas queden mucho más jugosas

Este ingrediente marca la diferencia para que las almejas queden mucho más jugosas, es hora de saber cómo preparar un buen básico de temporada con el toque de los cocineros vascos. En el País Vasco están los mejores cocineros del mundo, no es de extrañar si tenemos en cuenta, la materia prima de qué disponen. Son grandes artistas con unos materiales que se han convertido en la mejor opción posible.

Es hora de conocer la manera en la que podremos preparar unas buenas almejas para que queden especialmente jugosas. Unas grandes aliadas de un sabor y de unas buenas sensaciones que acabarán marcando la diferencia. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que necesitamos un plato fresco y delicioso bien cocinado. Si realizamos la inversión de comprar un buen marisco, hay que saber cómo tratarlo y cocinarlo para que nos aporte las mejores sensaciones posibles. Nada es comparable con este ingrediente que puede ser esencial en estos días. Este ingrediente marcará la diferencia con unas almejas que nos quedarán mucho más jugosas.

Coinciden los cocineros vascos

Los cocineros vascos coinciden en una forma de preparar un plato de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es momento de conocer lo que podría pasar en unos días en los que cada ingrediente marca la diferencia.

Sobre todo, si descubrimos la esencia de este tipo de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que nos esperará con la llegada de una combinación de ingredientes y de sabores que realmente puede convertirse en el rey de cualquier mesa.

Una buena dosis de marisco es un placer que puede convertirse en un básico incombustible en estos días que tenemos tiempo para cocinar y ganas para ir en busca de esta materia prima, tocará saber cómo cocinarla para sacarle el máximo partido.

No es complicado cocinar marisco, de hecho, es muy rápido y más cuando estamos ante una materia de primera calidad que llega de las costas españoles. Pero para que nos quede bien hay que respetar los tiempos y la base de unos compañeros de viaje que harán que nos queden unas almejas de lujo en un abrir y cerrar de ojos.

Este ingrediente marca la diferencia para que las almejas queden mucho más jugosas

Marcará la diferencia para que las almejas queden mucho más jugosas

Las almejas pueden quedar más jugosas con un toque de maicena y un chorrito de vino blanco. Un ingrediente afrutado que le dará a este marisco y a cualquier otro la chispa que necesita para destacar aún más, fusionándose con esos jugos que proceden directamente del mar.

Te proponemos una receta sencilla y fácil de cocinar que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en nuestra cocina, buscar materia prima y cocinar de la mejor manera posible este manjar delicioso.

Ingredientes:

500 gramos de almejas frescas.

2 dientes de ajo picados.

1 cebolleta o cebolla pequeña.

2 tomates maduros rallados (o 200 gramos de tomate triturado).

150 mililitros de vino blanco.

1 cucharadita de pimentón dulce.

1 cucharadita de harina (opcional).

1 guindilla (entera o en rodajas, sólo si quieres un toque picante).

3–4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Sal al gusto.

Perejil fresco picado.

Preparación paso a paso

Haz el sofrito: pon aceite en una sartén, añade ajo y cebolla picada y deja que se pochen 5–6 minutos a fuego medio. Suma sabor: incorpora la guindilla y el pimentón. Remueve rápido (unos segundos) y agrega la harina. Cocina medio minuto más. Tomate y vino: añade el tomate rallado, sofríe 3–4 minutos y después vierte el vino blanco. Cocina 2–3 minutos hasta que evapore el alcohol. Rectifica la sal: prueba la salsa, pero ten en cuenta que las almejas aportarán su propio toque salino. Cocina las almejas: incorpora las almejas escurridas, tapa la sartén y deja que el vapor haga su trabajo. Vigila la cocción: a medida que se abran, retíralas con pinzas y colócalas en un plato. Termina la salsa: si la quieres más espesa, deja que hierva un minuto extra; si está demasiado densa, añade un par de cucharadas de agua. Toque final: devuelve las almejas a la salsa, mezcla brevemente fuera del fuego y espolvorea perejil fresco.

Es hora de cocinar el punto de las almejas que necesita, en menos de 10 minutos tenemos listo un plato digno de una cocina vasca, preparado para mojar un buen pan de pueblo. Con una copa de vino blanco nos sentiremos los más afortunados del mundo.