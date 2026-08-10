Bizcocho con compota de manzana: receta jugosa, esponjosa y muy fácil

Hay bizcochos que nacen de la prisa y otros que exigen un poco de mimo, de esos que huecan la cocina con una fragancia a canela y fruta asada capaz de rescatar cualquier tarde gris. Integrar compota de manzana directamente en la masa representa un truco de repostería casera infalible; aporta una humedad tan persistente que el pastel aguanta tierno varios días sin rastro de sequedad. Realmente este puré dulce sustituye con gracia parte de las grasas pesadas, logrando una textura esponjosa y ligera que sorprende desde el primer bocado.

Ingredientes

250 g de compota de manzana casera o envasada de buena calidad

200 g de harina de trigo común

150 g de azúcar blanco o panela

3 huevos camperos grandes a temperatura ambiente

100 ml de aceite de girasol suave o aceite de oliva virgen extra muy ligero

1 sobre (16 g) de levadura química en polvo tipo Royal

1 pizca generosa de sal fina

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

Ralladura fina de medio limón

Cómo hacer bizcocho con compota de manzana paso a paso

Comienza precalentando el horno a 190 grados y asegúrate de que el calor superior e inferior esté encendido y que cualquier rejilla adicional haya sido retirada. El molde para esta receta debería ser ya sea un molde rectangular para pastel engrasado o uno redondo. Comienza a batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen en un bol grande, usando ya sea un batidor eléctrico o uno de mano. La mezcla final debe ser blanquecina y espumosa. Después debes agregar el aceite y seguir batiendo, luego echa la vainilla, la cáscara de limón y la compota de manzana y mezcla todo bien. La harina, el polvo de hornear y la sal deben ser tamizados por separado para evitar cualquier grumo indeseado. Mezcla gradualmente la mezcla seca con la húmeda usando una espátula de silicona y un movimiento envolvente desde abajo hacia arriba, para no liberar el aire de la mezcla de huevo. Vierte la mezcla resultante en el molde preparado y nivela la superficie suavemente. Hornear a media altura durante 40 o 45 minutos, comprobando el punto exacto de cocción introduciendo una brocheta de madera en el centro hasta que salga completamente limpia.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal de este bizcocho radica en la textura de la compota; si contiene demasiados trozos enteros, conviene triturarla ligeramente para que la masa quede homogénea.

No abras la puerta del horno durante la primera media hora de cocción bajo ningún concepto, ya que el contraste brusco de temperatura arruinaría la esponjosidad.

Si te gusta explorar métodos alternativos de repostería con este fruto, prueba esta tradicional compota de manzana arguiñano, ideal también para comer sola. Asimismo, si un día prefieres agilizar el proceso usando electrodomésticos, existen adaptaciones tan cómodas como el bizcocho de manzana thermomix, perfecto para cuando el tiempo escasea.

Variantes de la receta

La versatilidad de la manzana permite jugar con los lácteos y las especias según lo que guardes en la despensa. Quienes buscan una miga densa y untuosa suelen decantarse por alternativas tan populares como el bizcocho de manzana y yogur, donde la textura cremosa del fermento lácteo aporta un matiz acidito muy interesante. También puedes añadir un puñado de nueces picadas o pasas maceradas en ron dentro de la masa para conseguir un contraste crujiente que enriquece notablemente cada porción.

Con qué acompañar bizcocho con compota de manzana

Este bizcocho brilla con luz propia en la mesa del desayuno, pero se transforma en un postre de categoría si se sirve acompañado de una bola de helado de vainilla o un copete de nata montada sin exceso de azúcar. Una taza de té negro humeante o un café con leche bien caliente actúan como los compañeros perfectos para contrarrestar la dulzura melosa de la fruta asada.

Cómo conservar bizcocho con compota de manzana

Gracias al aporte húmedo de la compota, este pastel aguanta en perfecto estado varios días sin resecarse. Guárdalo bajo una campana de cristal o dentro de un recipiente hermético a temperatura ambiente, evitando zonas excesivamente cálidas o húmedas, donde se mantendrá tierno hasta un máximo de cuatro días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos en total (incluyendo horneado)

Porciones: 8 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera tradicional

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre

Calorías totales aproximadas: 1840 kcal en total (unas 230 kcal por ración individual)