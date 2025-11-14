Compota de manzana de Karlos Arguiñano: receta saludable y rápida

La compota de manzana es uno de esos postres que devuelven a la infancia, sencilla y con un aroma que llena la cocina sin esfuerzo. Karlos Arguiñano suele apostar por recetas tradicionales con pocos ingredientes, y esta es un ejemplo perfecto: manzanas, un toque de canela y un rato de cocción lenta que transforma algo simple en un bocado suave y reconfortante.

Es una opción estupenda cuando te apetece un dulce ligero, cuando quieres aprovechar fruta madura o cuando buscas acompañar otros platos sin complicarte. La compota sirve para desayunar, para tomar a media tarde o incluso para completar un menú sin sumar demasiadas calorías. Lo mejor es que se prepara en un momento y admite mil variaciones.

Ingredientes (para 4 personas)

6 manzanas (reineta, golden o las que tengas a mano)

1 vaso pequeño de agua

1 cucharada de azúcar o edulcorante (opcional)

1 rama de canela o ½ cucharadita en polvo

Cáscara de medio limón

Un chorrito de zumo de limón

Preparación paso a paso

Pela y trocea las manzanas.

Lava bien las manzanas, pélalas y córtalas en trozos medianos. No hace falta que sean perfectos; lo importante es que sean más o menos uniformes para que se cocinen a la vez. Rocíalas con un poco de zumo de limón para que mantengan su color. Llévalas a la cazuela.

Pon las manzanas en un cazo con el agua, la cáscara de limón y la canela. Si te gusta la compota más dulce, añade la cucharada de azúcar. Si prefieres algo más natural, puedes omitirla sin problema: las manzanas aportarán su propio dulzor. Cuece a fuego suave.

Coloca la tapa y deja que todo se cocine lentamente durante unos 20 minutos. A fuego bajo, las manzanas se van ablandando y sueltan sus jugos. Vigila de vez en cuando para asegurarte de que no se quedan sin líquido; si hace falta, añade un chorrito más de agua. Tritura o machaca, según tu gusto.

Cuando las manzanas estén tiernas, retira la rama de canela y la cáscara de limón. Puedes dejar la compota con trocitos, aplastarla con un tenedor para obtener una textura más rústica o triturarla para que quede fina. Cualquiera de las tres opciones funciona bien. Deja que repose un poco.

Puedes servirla templada, que es como más aroma desprende, o guardarla en la nevera para tomarla fría más adelante. Acompaña de yogur, tostadas o úsala como guarnición en platos de carne: combina especialmente bien con ave o cerdo.

Consejos al estilo Arguiñano

Si quieres un toque especial, añade anís estrellado o una pizca de nuez moscada.

Evita el azúcar si tus manzanas son muy dulces ; la receta queda igual de rica.

Si te gusta más espesa, reduce un poco el agua o deja que se cocine destapada en los últimos minutos.

Haz una tanda grande: aguanta varios días en la nevera dentro de un tarro hermético.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 20 minutos

Porciones: 4 raciones

Tipo de cocina: Mediterránea / Casera

Tipo de comida: Postre o acompañamiento

Información nutricional aproximada (por porción)

Calorías: 120–150 kcal (según si añades azúcar o no)