Encuentran el cadáver de una de las niñas españolas víctimas de un naufragio en Indonesia junto a su padre

El dispositivo de rescate desplegado en Indonesia para encontrar a los desaparecidos españoles en el naufragio de un barco turístico ha localizado este lunes el cadáver de una de las niñas. El cuerpo se corresponde con el de una menor de 12 años y las autoridades han confirmado que se trata de una de las hijas que quedaron atrapadas en la embarcación, junto a su padre y otros dos menores de 10 y 9 años, hermanos de la pequeña. El hombre era Fernando Martín, de 44 años, entrenador del Valencia B Femenino.

El cuerpo de la niña se ha trasladado al Hospital Regional de Komodo para su identificación forense, aunque la familia ya ha confirmado su identidad, tras acompañar al equipo en el proceso. La menor ha sido localizada a «aproximadamente una milla naútica de la ubicación en la que se sospecha que se hundió el barco».

El aviso del hallazgo lo han dado los residentes locales, que han dado la alerta al equipo conjunto de búsqueda y rescate. Éste continuará trabajando para localizar a las otras víctimas: Fernando Martín, entrenador del Valencia B Femenino, uno de los hijos de éste y otro de los hijos de su pareja Andrea Ortuño, ambos menores. La mujer fue rescatada del naufragio junto a otra de las hijas de la pareja, cuatro tripulantes de la embarcación y el guía turístico con el que hacían la excursión en el momento de los hechos.

Los españoles estaban disfrutando de su primer gran viaje en familia y se encontraban navegando en un barco a motor Putri Sakinahpor por el estrecho de la isla de Padar, cerca de Labuan Bajo, dentro del Parque Nacional de Komodo. Estaban realizando una excursión truncada por las condiciones climáticas.

La madre y la hija, que fueron rescatadas, permanecían en la parte alta del barco, mientras que Fernando Martín y los otros tres hijos estaban en los camarotes. Allí quedaron atrapados cuando una fuerte ola empujó el barco turístico, seguido de una segunda que lo partió y lo volcó. Justo antes, el motor de la embarcación había perdido potencia y, finalmente, la tempestad la hundió.

Las olas ese día alcanzaron los tres metros de altura y el estado del mar, además de causar el accidente, complicó las labores de rescate de los supervivientes y de búsqueda de las víctimas mortales. Después, la isla de Padar se cerró por las condiciones meteorológicas extremas.

El lugar del trágico accidente es un destino turístico popular de Indonesia, una zona en la que los accidentes marítimos son comunes. Se dan con frecuencia debido a las características climáticas, un mal tiempo habitual que desencadena un fuerte oleaje. La meteorología se une a la falta de rigidez en las normas de seguridad en el archipiélago del sudeste asiático.