El Govern apela al conocimiento de Baleares del nuevo DAO para que cubra las vacantes policiales en las Islas

El Govern ha celebrado el nombramiento del jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

«Ya nos va bien que el DAO conozca muy bien la situación de vacantes y carencias que tiene la Policía Nacional en Baleares», ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

A su entender, si el nuevo DAO conoce estas deficiencias que hace tiempo que el Govern denuncia, como la falta de efectivos tanto en la Policía como en la Guardia Civil, «siempre habrá más opciones de que se corrijan».

Por su parte, también en la rueda de prensa, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha trasladado su enhorabuena a Santafé.

Igualmente, ha confiado en que se convierta en «un altavoz» en Madrid de las situaciones que sufre el archipiélago. «También desear que este nombramiento aporte transparencia al organismo», ha concluido.

Desde julio de 2022 ejercía como jefe superior de Policía en Baleares. En las Islas deja, además, una red de relaciones personales y profesionales construidas durante años. Entre ellas, destaca su amistad con Aina Calvo, ex alcaldesa de Palma, ex delegada del Gobierno en las Islas y actualmente secretaria de Estado de Seguridad, una de las figuras de confianza dentro del equipo del ministro Marlaska.