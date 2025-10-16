Varios sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil ( SUP, Jupol, CEP y UFP, AUGC, AEGC y Jucil) han lanzado este jueves en Palma un grito de auxilio por el caos migratorio que vive Baleares. En la concentración, los agentes han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez más medios para hacer frente a la incesante llegada de inmigrantes ilegales en patera, que en lo que va de año ya superan los 6.000. La concentración ha tenido lugar a las 12:00 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, donde durante cerca de media hora una decena de agentes han sostenido una lona en la que se podía leer ‘¡Abandono institucional! La Policía Nacional y la Guardia Civil se desangran por la incesante llegada de inmigración irregular en patera. Exigimos el aumento de las plantillas y unas infraestructuras adecuadas’.

Los policías y guardias civiles han puesto el grito en el cielo por la falta de efectivos y la «grave situación de abandono institucional» que, a su parecer, padecen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el archipiélago.

Y es que las organizaciones sindicales han cifrado el déficit real en unos 800 agentes, 300 en la Policía Nacional y 500 en la Guardia Civil, por lo que han reclamado la creación de tres nuevos grupos de la Unidad de Prevención y Reacción y un refuerzo inmediato de las áreas de Extranjería y Policía Científica, con al menos 40 agentes adicionales por isla.

Durante la protesta han estado acompañados por el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern y exportavoz del SUP en Baleares, Manuel Pavón, y las diputadas del PP en Parlament Marga Durán y Marta Pereira.

«Actuamos con retraso porque faltan agentes»

En declaraciones a los medios, el portavoz de la AEGC en Baleares, José Gregorio Barajas, ha asegurado que el hecho de que las patrullas tengan que atender la llegada de las pateras implica que la respuesta a las necesidades de la ciudadanía sea más lenta. «Actuamos con retraso porque faltan agentes a la hora de atender a los ciudadanos porque estamos con las pateras», ha apuntado.