Quién era Fernando Martín, el entrenador de fútbol fallecido tras el naufragio de Indonesia

Fernando Martín Carreras, el entrenador de fútbol que ha fallecido junto a su familia tras el naufragio de Indonesia, era un deportista muy querido y respetado. Tal y como hemos informado en OKDIARIO, las autoridades han confirmado su muerte. Por desgracia, también han fallecido tres de sus hijos y únicamente se han salvado su mujer y su hija menor.

El mundo del deporte se ha vestido de luto para recibir este triste suceso. Fernando tenía 44 años y había dedicado gran parte de su vida al mundo del fútbol, de hecho, era entrenador del equipo femenino B del Valencia CF.

La cuenta oficial del equipo ha emitido un pequeño comunicado lamentando los hechos. «El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales», empieza diciendo el texto.

Comunidado del Valencia C.F. (Foto: X)

Y concluye: «Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF».

Fernando Martín, jugador y entrenador

Como hemos adelantado, el fútbol era una de las grandes pasiones de Martín Carreras. Era un deportista discreto que siempre estuvo lejos del foco mediático, dedicándose a su familia y protegiendo su vida privada. Sin embargo, sí era un rostro conocido dentro del mundillo porque se había ganado el aprecio, el respeto y el cariño de la profesión.

Durante su etapa como jugador, hizo carrera en algunos clubes de la Comunidad Valenciana, su ciudad natal, pero también colaboró con otros de León y Cartagena. No obstante, durante su última etapa ha estado en Valencia porque descubrió que se sentía muy cómo siendo entrenador y le dieron una oportunidad que no dejó escapar.

La familia de Fernando Martín

Fernando Martín Carreras posando. (Foto: Instagram)

Fernando Martín, su mujer y sus cuatro hijos decidieron escaparse de España en Navidad para disfrutar de unas vacaciones en Indonesia. Una vez allí cogieron un barco para hacer una excursión y visitaron los alrededores de la isla de Padar. Por desgracia, la embarcación tuvo un problema, naufragó y la familia española ha sufrido las consecuencias.

Tanto Fernando como su mujer eran muy conocidos en Valencia gracias al restaurante El Coso del Mar, propiedad del padre de ella. El establecimiento está situado en el Paseo Neptuno de la ciudad y siempre ha recibido buenas valoraciones.

Desde el Ministerio de Exteriores han confirmado que están en contacto con las autoridades indonesias para ocuparse de la situación y ayudar a los supervivientes.