Los colores de uñas tendencia que se van a llevar esta primavera 2026

Esta primavera 2026 se van a llevar estos colores de uñas que serán tendencia, será mejor que empecemos a preparar nuestras manos para un cambio importante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es momento de apostar claramente por una novedad destacada que hasta la fecha no sabíamos. Un buen aliado de los cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Unas uñas que pueden convertirse en tu mejor carta de presentación.

En estos días en los que realmente cada detalle cuenta es importante saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que realmente nos acompañará en unos momentos en los que todo puede ser posible. Una buena manicura es sin duda alguna, una buena inversión para acabar obteniendo aquello que deseamos y más. Un cambio de tendencia llega, no sólo en el tiempo, también en los colores que acabarán siendo los que marcarán estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, hasta el momento no teníamos que empezar a pensar en estos cambios que pueden ser esenciales. Tus uñas dicen mucho de ti con esta tendencia primavera 2026.

Los colores cambian esta primavera 2026

Aunque nos encante lucir unas uñas rojas de esas que son una apuesta segura o una manicura francesa que es todo un clásico. Nada mejor para estar a la última que hacer caso de estos expertos que pueden asegurarnos un extra de buenas sensaciones.

Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir para crear esta manicura perfecta que con la ayuda de unos tonos más suaves podemos conseguir. Será el momento de dejarnos llevar por un color que llega a todas partes, en especial, en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer qué es lo que podemos hacernos a unas manos que nos acabarán dando señales de cambios en un abrir y cerrar de ojos.

Los colores de esta primavera son una tendencia que podemos seguir y que seguro que nos acabarán dando esas ganas de sumergirnos en el buen tiempo que queremos descubrir.

Los colores de uñas que son tendencia

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Son tendencia estos colores de uñas que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a descubrir con la ayuda de unos expertos que ya tienen muy claros los colores de temporada. Tus uñas estarán a la última con unos tonos de lo más especiales.

Desde Manicura24 nos dan la llave de los colores de moda que deberemos incorporar a nuestro día a día en estas jornadas que tenemos por delante.

Azul pastel. El azul pastel es uno de los colores estrella de la primavera 2026. Tonos como baby blue, azul cielo o azul hielo transmiten calma, limpieza y elegancia. Son perfectos para manicuras minimalistas, francesas con color o diseños florales suaves. En la nueva colección de primavera Five Senses, el esmalte semipermanente Sky Mist #170 captura a la perfección este tono azul suave y delicado. Su acabado cremoso y luminoso es ideal para manicuras minimalistas, degradados pastel o diseños florales.

Naranja suave. El naranja pastel se posiciona como uno de los colores más buscados de la primavera 2026. Más suave que el naranja clásico, aporta un toque cálido y luminoso a la manicura sin resultar demasiado intenso. Es un color alegre, moderno y muy primaveral que destaca de forma sutil.

Rosa pétalo. El rosa pétalo es uno de los tonos favoritos para uñas esta primavera 2026. Son manicuras románticas, delicadas y naturales que funcionan tanto en uñas cortas como largas. En la nueva colección de primavera Five Senses encontrarás el esmalte semipermanente Harmony #049, que captura este tono rosa delicado a la perfección. Su acabado suave y pastel es ideal para manicuras minimalistas, francesas o diseños florales.

Uñas verdes primaverales. Los tonos verdes primaverales, como el verde menta, el verde azulado, el verde lima, el verde oliva, el verde musgo o el verde salvia, son colores refrescantes que evocan naturaleza y bienestar. En 2026 se llevan en versiones pastel y cremosas, perfectas para manicuras primaverales modernas.

Tonos lavanda y malva. El lavanda y el malva siguen siendo protagonistas en primavera. Estos tonos suaves aportan un toque romántico y trendy, muy popular en nail art floral, swirls y manicuras francesas de color.

Es cuestión de elegir el que más nos guste o ir cambiando de tonalidad a medida que van pasando las horas. De esta manera obtendremos lo que necesitamos, unas uñas y una manicura que será la mejor carta de presentación posible.