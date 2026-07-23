El matrimonio en crisis de Bardem y Penélope Cruz competirá por el León de Oro de Venecia con ‘Búnker’

Penélope Cruz y Javier Bardem competirán en equipo en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Búnker, película que protagonizan juntos, concursará en la Sección Oficial del certamen, por lo que optará al León de Oro, y se podrá ver también en el Toronto International Film Festival (TIFF).

La pareja de actores vuelve así a cobrar protagonismo en un festival de esta talla, en esta ocasión juntos, después de asistir también a Cannes. Penélope Cruz lo hizo con la aplaudida La bola negra, de Los Javis, mientras que Bardem estuvo con El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. Con Búnker estarán presentes en el segundo certamen cinematográfico más importante del mundo de la mano de Florian Zeller, director de la oscarizada El padre.

En esta 83.ª edición, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, Búnker competirá por el León de Oro, máxima distinción del festival, con Ink (Danny Boyle), Bucking Fastard (Werner Herzog), Wild Horse Nine (Martin McDonagh) y Sucederá esta noche (Nanni Moretti), entre otros.

Búnker es una de las películas por las que ya se menciona el nombre de Javier Bardem y Penélope Cruz como posibles nominados a los próximos Oscar, para los que tendrían papeletas también por El ser querido y La bola negra. Además, Bardem protagoniza una serie actualmente en emisión en Apple TV, Cape Fear (El cabo del miedo), y Penélope Cruz acaba de estrenar en Estados Unidos La invitación, dirigida por Olivia Wilde, que llegará a España en octubre.

La película con la que la pareja compite en Venecia es una coproducción entre Francia y España rodada casi en su totalidad en Madrid, el noveno largometraje en el que Javier Bardem y Penélope Cruz trabajan juntos. La última vez que el matrimonio coincidió en pantalla fue hace ocho años, con Todos lo saben, del iraní Asghar Farhadi.

El reparto de Búnker se completa con otros reconocidos actores como Stephen Graham (Adolescencia), Paul Dano (Pozos de ambición) o Patrick Schwarzenegger (The Staircase). «Escribí Búnker para Penélope Cruz y Javier Bardem. Ambos fueron el punto de partida y la principal fuente de inspiración de este proyecto, no sólo porque son dos de los actores con más talento de la actualidad, sino también porque forman una pareja icónica», indicó el director de la película.

El matrimonio en crisis de Penélope y Bardem en ‘Búnker’

Penélope Cruz y Javier Bardem interpretan en Búnker a un matrimonio en crisis, el de Miguel y Sofía. Él es un premiado arquitecto que acepta un proyecto moralmente ambiguo: construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico. Mientras, ella empieza a cuestionar su relación tras 17 años juntos. Después de haberse mudado a Londres en busca del sueño de Miguel de convertirse en un arquitecto reconocido, la pareja se ve obligada a confrontar si aún comparten las mismas aspiraciones, valores y visión de futuro, a medida que Miguel se ve cada vez más absorbido por el proyecto.